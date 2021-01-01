برميل "برنت" يقفز بنحو 10% بعد أخبار عن لقاح ضد كورونا

وكالات

حققت أسعار النفط مكاسب كبيرة خلال تعاملات اليوم الاثنين، بعد أخبار عن نجاح لقاح ضد فيروس كورونا المستجد، ما عزز حالة التفاؤل في الأسواق.

جرى تداول العقود الآجلة للخام الأمريكي "غرب تكساس الوسيط" عند 41.32 دولار للبرميل، بزيادة نسبتها 11.25% عن سعر التسوية السابق.

فيما تم تداول العقود الآجلة لخام "برنت" عند 43.47 دولار للبرميل، بارتفاع نسبته 10.19% عن سعر الإغلاق السابق.

وأعلنت شركتا Pfizer وBioNTech اليوم الاثنين، عن انتهاء المرحلة الثالثة لاختبارات لقاحهما لفيروس كورونا بنجاح.

وتوقعت شركة BioNTech الألمانية وشريكتها Pfizer الأمريكية أن يتم تسجيل اللقاح الجديد رسميا قبل انتهاء الشهر الجاري، كذلك أكدت الشركتان أن اللقاح أظهر فعاليته في 90% من الحالات، دون وجود ملاحظات جدية تخص سلامة التطعيم به.