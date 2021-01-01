تحضيرات في نابلس لاطلاق فعاليات مناهضة للعنف ضد النساء

نابلس /سما/

ناقش لقاء تشاوري عقد في بلدية نابلس، وضم ممثلات عدد من المؤسسات الناشطة في قضايا مناهضة العنف ضد النساء التحضيرات المتعلقة باطلاق حملة لمناهضة العنف ضد المرأة نهاية الشهر الحالي.

وشارك في اللقاء عضو المجلس البلدي سماح الخاروف، ومنسقة منتدى مناهضة العنف ضد المرأة، صباح سلامة، وممثلة جمعية المرأة العاملة الفلسطينية للتنمية، فتنة خليفة، وممثلة لجان العمل الصحي، تهاني القيسي، وممثلة مدرسة الأمهات، وسمية الصفدي، وممثلة العلاقات العامة في بلدية نابلس رجاء الطاهر.

وقالت الخاروف، إن مناهضة العنف يجب أن لا تنحصر ضد النساء فحسب، وإنما لابد أن تشمل كافة الفئات المجتمعية، نظرا لتفاقم حالات العنف الأسري في المجتمع بمختلف أشكاله في المجتمع الفلسطيني.

وناقش الاجتماع وضع خطة لتنفيذ حملة الستة عشر يوما لإطلاق فعاليات مناهضة العنف ضد النساء الذي يصادف في الخامس والعشرين من الشهر الحالي في محاولة لإحداث تغيير ملحوظ في الثقافة السائدة والمتمثلة بالتنمر والعنف الأسري خاصة ضد النساء.

وقدمت ممثلات المؤسسات النسوية خلال الاجتماع درع تقديريا لرئيس بلدية نابلس المهندس سميح طبيلة وذلك تقديراً لاحتضان البلدية لمثل هذه الفعاليات.