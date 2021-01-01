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الاحتلال يحتجز طاقم تلفزيون فلسطين شمال البيرة

الإثنين 09 نوفمبر 2020 03:38 م / بتوقيت القدس +2GMT
الاحتلال يحتجز طاقم تلفزيون فلسطين شمال البيرة



رام الله /سما/

 قالت وكالة الأنباء الرسمية، ظهر اليوم الاثنين، إن قوات الاحتلال الإسرائيلياحتجزت طاقم تلفزيون فلسطين على حاجز المحكمة شمال مدينة البيرة.

وقال مدير عام البرامج في التلفزيون نزار الغول، إن جنود الاحتلال اعترضوا مركبة الطاقم أثناء مرورها على الحاجز، واحتجزوا بطاقات العاملين الشخصية وبعضا من مقتنياتهم عدة ساعات قبل أن يتم الإفراج عنهم.

وأشار إلى أن الطاقم المؤلف من المراسلة مريم الطريفي، والمصورين عبد الكريم أبو شريف، ومحمد عواودة، والمخرج حامد نمورة، والسائق محمد موسى، كانوا متوجهين إلى الأغوار الشمالية لتصوير برنامج "الأغوار- عاصمة الشمس".

#قوات الاحتلال #طاقم تلفزيون فلسطين

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