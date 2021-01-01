الحاج جبر: حالة الفلتان التي تشهدها بعض المناطق سرعان ما تنتهي

رام الله /سما/

قال مستشار الرئيس لشؤون المحافظات الحاج إسماعيل جبر، ان لمحافظة الخليل اهتمام خاص من قبل الرئيس محمود عباس والقيادة الفلسطينية.

وأكد على أهمية تضافر كافة الجهود بين فئات الشعب الفلسطيني والحكومة لمواجهة التحديات التي تواجه النمو الاقتصادي ومكافحة كافة الظواهر السلبية التي تؤرق حياة المواطنين.

وشدد على أهمية قيام الاجهزة الامنية بالادوار المناطة بها في مكافحة الجرائم المختلفة وحماية المواطنين والممتلكات العامة والخاصة.

وأشار الى ان حالة الفلتان التي تشهدها بعض المناطق في محافظة الخليل والمحافظات الاخرى سرعان ما ستنتهي وسيتم ملاحقة الخارجين على القانون وتقديمهم للعدالة ليكونوا عبرة لامثالهم.

جاء ذلك خلال لقاءه المستشار الاقتصادي المهندس أحمد حسونة في مكتبه برام الله اليوم.

وقدم حسونة خلال اللقاء شرحا مفصلا عن الواقع الاقتصادي في محافظة الخليل، مشيرا الى الصعوبات التي تواجه القطاعات الصناعية والتجارية المختلفة في عملية التنمية، ودور رجال الاعمال في المحافظة للتغلب عليها، لافتا النظر للتراجع الكبير في الانتاج المحلي بسبب جائحة كورونا.

وطالب المهندس حسونة، الحاج جبر والقيادة والحكومة الفلسطينية بفتح حوار شامل مع رجال الاعمال والصناع في محافظة الخليل، بهدف دفع العجلة الاقتصادية للأمام و منح تسهيلات وقرارات مهمة على الارض لتحقيق ذلك.

وتقدم حسونة بالثناء والشكر لمحافظ الخليل اللواء جبرين البكري الذي لا يألوا جهدا لتحقيق الامن والامان في المحافظة، والشكر موصول لقادة الاجهزة الأمنية في محافظة الخليل على عملهم في تحقيق الامن.