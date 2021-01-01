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"خبر ممتاز لكنه لا يغير الحقيقة"... أول تعليق من بايدن بشأن لقاح فايزر ضد كورونا

الإثنين 09 نوفمبر 2020 03:33 م / بتوقيت القدس +2GMT
"خبر ممتاز لكنه لا يغير الحقيقة"... أول تعليق من بايدن بشأن لقاح فايزر ضد كورونا



وكالات

قال الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن إن لقاح شركة فايزر ضد فيروس كورونا سيستغرق شهورا قبل أن يكون هناك تطعيم على نطاق واسع في الولايات المتحدة الأمريكية.


وكانت شركتا Pfizer وBioNTech أعلنتا اليوم الاثنين، عن انتهاء المرحلة الثالثة لاختبارات لقاحهما لفيروس كورونا بنجاح.

وتوقعت شركة BioNTech الألمانية وشريكتها Pfizer الأمريكية أن يتم تسجيل اللقاح الجديد رسميا قبل انتهاء الشهر الجاري. وأكدت الشركتان أن اللقاح أظهر فعاليته في 90% من الحالات، دون وجود ملاحظات جدية تخص سلامة التطعيم به.

وقال بايدن إن إعلان شركة Pfizer Inc "خبر ممتاز"، لكنه حذر من أن التطعيم على نطاق واسع لا يزال على بعد أشهر وأن الأمريكيين بحاجة إلى الاستمرار في ارتداء الأقنعة والحفاظ على المسافات الاجتماعية.

وقال بايدن في بيان "أخبار اليوم هي أنباء رائعة لكنها لا تغير هذه الحقيقة. إعلان Pfizer يبشر بفرصة تغيير ذلك العام المقبل، لكن المهام التي أمامنا الآن تظل كما هي".

#بايدن #جو بايدن #فيروس كورونا #الولايات المتحدة الأمريكية #شركة فايزر #لقاح كورونا

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