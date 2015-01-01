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انتربول فلسطين يتسلم مطلوب للنيابة العامة

الإثنين 09 نوفمبر 2020 03:31 م / بتوقيت القدس +2GMT
انتربول فلسطين يتسلم مطلوب للنيابة العامة



رام الله /سما/

تسلم المكتب المركزي الوطني "انتربول فلسطين" ، اليوم الاثنين، مطلوبا فار من وجه العدالة وصادر بحقة مذكرات قضائية .

وقال الناطق الاعلامي باسم الشرطة العقيد لؤي ارزيقات، بانه وفي اطار متابعة القضايا المسجلة بحق مواطنين لاذوا بالفرار خارج فلسطين بعد ارتكابهم جرائم، فقد تم استصدار نشرة حمراء (امر قبض دولي) بحق احد المواطنين الصادر بحقه مذكرات قضائية ومتهم بقضية " احتيال مالي بمبلغ يقارب مليون دولار منذ العام 2015 وتم القبض عليه خارج فلسطين وتسليمه عبر القنوات المختصة .

واكد ارزيقات انه تم التحفظ على المتهم تمهيدا لإحالته لجهات الاختصاص لاتخاد المقتضى القانوني بحقه أصولا.

ووجه ارزيقات تحذيرا لكل الفارين خارج البلاد بضرورة العودة وتسليم انفسهم لتسوية أوضاعهم .

#انتربول فلسطين #النيابة العامة #فلسطين

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