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ترامب يغرد معلنا عن خبر عظيم

الإثنين 09 نوفمبر 2020 03:23 م / بتوقيت القدس +2GMT
ترامب يغرد معلنا عن خبر عظيم



سما

أعرب الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب عن فرحه بارتفاع سوق الأسهم، وباللقاح الجديد لفيروس كورونا، الفعال بنسبة 90%، مؤكدا أن "هذه الأخبار عظيمة".


وكان ترامب، الذي يبدو في قمة السعادة، يعول على نتائج اللقاح في حملته، لكن النتائج جاءت متأخرة.

وشكلت جائحة كورونا إحدى أهم النقاط في المناظرات الرئاسية بين الرئيس دونالد ترامب، ومنافسه الديمقراطي جو بايدن. 

جدير بالذكر أن المرشح الديمقراطي جو بايدن، يعقد اليوم اجتماعا لفريق عمل يختص بالتصدي لفيروس كورونا، وذلك لتدارس المشكلة، بعد إعلان وسائل الإعلام الأمريكية فوزه بالانتخابات.

ومن المقرر أن يجتمع بايدن بمجلس استشاري على رأسه كبير الأطباء السابق، فيفيك ميرفي، ورئيس إدارة الأغذية والعقاقير، ديفيد كيسلر، وذلك لبحث أفضل السبل لاحتواء الجائحة التي تسببت في وفاة أكثر من 237 ألف أمريكي حتى الآن.

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