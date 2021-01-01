معلومات عن لقاح فايزر لفيروس كورونا

واشنطن / سما

قفزت البورصات الأوروبية عقب الإعلان عن احتمال التوصل إلى لقاح فعال لفيروس كورونا "كوفيد 19" من إنتاج شركتي "فايزر" و"بيونتيك" اللتين تعملان على تطويره منذ عدة أشهر.

وقالت شركتا فايزر وبيونتيك في بيان مشترك إن اللقاح ضد فيروس كورونا الذي تعملان على تطويره "أثبت فعاليته بنسبة 90%؛ بعد التحليل الأولي لنتائج المرحلة الثالثة من التجارب السريرية".

وجرت المرحلة الثالثة من التجارب السريرية على "لقاح فايزر" قرابة 43 ألف شخص من مختلف الشرائح والفئات من المجتمعات العرقية، حيث أظهرت أنه لم تكن هناك آثار جانبية خطيرة لمن تلقوا جرعات من اللقاح.

وحسب وكالة الأنباء الفرنسية التي أوردت الخبر، فإن هذه المرحلة الأخيرة قبل تقديم طلب الحصول على ترخيص للقاح، إذ أكدت الشركتان أن الفترة الماضية شهدت تجريب مدى فعالية اللقاح.

وأضافت "فايزر وبيونتيك" أنه "تم قياس فعالية اللقاح عن طريق المقارنة بين عدد المشاركين المصابين بفيروس كوفيد 19 في المجموعة التي تلقت اللقاح وعدد المصابين في مجموعة أخرى حصلت على لقاح وهمي، بعد سبعة أيام من تلقي الجرعة الثانية و28 يوماً من تلقي الجرعة الأولى".

لقاح فايزر

وكان الطبيب ألبرت بورلا رئيس مجلس إدارة شركة فايزر، قد صرح مؤخرا بأنه تم الوصول لهذه الإنجاز في توقيت مهم "يشهد خلاله العالم زيادة قياسية في أعداد الإصابات بفيروس كورونا وبدء وصول المستشفيات لطاقتها الاستيعابية".

​وتوقع أن تكون أول جرعة من لقاح كوورونا الجديد للعاملين في مجال الرعاية الصحية بحلول نهاية العام الجاري 2020، موضحا أنه موعد يبشر بقرب التغلب على الوباء الذي سيطر على العالم وشل الحياة والاقتصاد والسياحة.

وتسعى شركة فايزر إلى توفير قرابة 100 مليون جرعة من اللقاح الجديد قبل نهاية 2020 ونحو 1.3 جرعة خلال العام المقبل، وفق صحيفة "وول ستريت جورنال" التي أوضحت أن التحضيرات تجري مع شركات النقل اللوجستي والمصانع ومختبرات الأدوية.

ونقلت الصحيفة عن تانيا ألكورن نائبة رئيس الإنتاج في شركة "فايزر" قولها إن هذه الحملة ستكون أكبر حملة تعقيم على الإطلاق.

وكانت شركة "فايزر" قد أفادت بأنها تخطط لنقل مليون جرعة يوميا وشحنها عبر 20 رحلة طيران، منوهة إلى أنها لن تطرح لقاح كورونا إلا عقب توفر بيانات كافية للسلامة والتي ربما تظهر في الأسبوع الثالث من شهر نوفمبر / تشرين الثاني 2020.