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50 مليون جرعة في 2020... لقاح جديد ضد كورونا يلوح في الأفق

الإثنين 09 نوفمبر 2020 03:05 م / بتوقيت القدس +2GMT
50 مليون جرعة في 2020... لقاح جديد ضد كورونا يلوح في الأفق



وكالات

أعلنت شركة الهندسة الحيوية "بيوأنتك" وشركة الأدوية الأمريكية "فايزر" عن تجربة سريرية ناجحة للمرحلة الثالثة من لقاح ضد كورونا، الذي من المتوقع تسجيله في نوفمبر/تشرين الثاني الجاري.

وقالت الشركة في بيان: "اللقاح المرشح كان أكثر فعالية بنسبة 90% للوقاية من "كوفيد-19".

وتابع البيان: "استنادًا إلى التوقعات الحالية، نتوقع إنتاج ما يصل إلى 50 مليون جرعة لقاح في جميع أنحاء العالم في عام 2020، وما يصل إلى 1.3 مليار جرعة في عام 2021".

وأضاف البيان: "هذه خطوة أولى لكنها حاسمة ونحن نواصل عملنا لتقديم لقاح آمن وفعال"، منوها إلى أن "الكفاءة والأمان والتصنيع المتسق هي المتطلبات الثلاثة اللازمة قبل أن نتمكن من تقديم طلب للحصول على إذن".

وختمت الشركة في بيانها: "نتطلع إلى مشاركة تحديثات إضافية في الأسابيع المقبلة وسنواصل العمل عن كثب مع السلطات التنظيمية لتوفير الوصول إلى لقاحنا المتوقع لمن هم في أمس الحاجة إليه".

يذكر أن اللقاح الروسي "سبوتنيك-V" هو أول لقاح مسجل رسميا في العالم ضد فيروس كورونا، ويعتمد على منصة ناقلات الفيروسات الغدية البشرية المدروسة جيدا، ويعد اللقاح حاليا أحد اللقاحات العشرة التي يتم تطويرها في العالم ضمن قائمة منظمة الصحة العالمية، وهو الأقرب إلى نهاية المرحلة الثالثة من التجارب السريرية، وبدء الإنتاج الضخم. وقد أرسلت وزارة الصحة الروسية طلبا إلى منظمة الصحة العالمية للتسجيل السريع والتأهيل المسبق لـ "سبوتنيك-V".

وتُجرى حاليًا التجارب السريرية للقاح في روسيا على 40000 متطوع. كما تجري التجارب السريرية في جمهورية بيلاروسيا والإمارات العربية المتحدة والهند والبرازيل.

#لقاح كورونا #فيروس كورونا #كوفيد 19

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