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الحكومة البحرينية توافق على مذكرة تفاهم بشأن الخدمات الجوية مع إسرائيل

الإثنين 09 نوفمبر 2020 02:48 م / بتوقيت القدس +2GMT
الحكومة البحرينية توافق على مذكرة تفاهم بشأن الخدمات الجوية مع إسرائيل



وكالات

أفادت وكالة الأنباء البحرينية اليوم الاثنين، بأن مجلس الوزراء البحريني وافق على مذكرة تفاهم بشأن الخدمات الجوية مع إسرائيل.


ووفق الوكالة فقد "وافق مجلس الوزراء على مذكرة تفاهم بين حكومة مملكة البحرين وحكومة دولة إسرائيل بشأن الخدمات الجوية، وفوض الوزير المعني بالتوقيع عليها، فيما أحال إلى اللجنة الوزارية للشؤون القانونية والتشريعية اتفاقية في شأن الخدمات الجوية بين البلدين، وذلك في ضوء المذكرة المرفوعة لهذا الغرض من وزير المواصلات والاتصالات". 

 ووقعت البحرين إعلانا يدعم السلام مع إسرائيل في سبتمبر الماضي برعاية الولايات المتحدة الأمريكية، وقال وزير خارجية البحرين عبد اللطيف الزياني، خلال توقيع الإعلان في البيت الأبيض إن "الإعلان الذي يدعم السلام بين البحرين وإسرائيل خطوة تاريخية في الطريق إلى سلام دائم".

كما وقعت البحرين وإسرائيل في أكتوبر الماضي بيانا مشتركا لإضفاء الطابع الرسمي على العلاقات بينهما خلال زيارة وفد إسرائيلي أمريكي إلى الدولة الخليجية.

#الحكومة البحرينية #اسرائيل #الخدمات الجوية #البحرين #دول الخليج

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