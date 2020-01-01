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الأسد لبوتين: معظم اللاجئين يرغبون بالعودة والعقبة الأساسية هي الحصار الغربي

الإثنين 09 نوفمبر 2020 02:40 م / بتوقيت القدس +2GMT
الأسد لبوتين: معظم اللاجئين يرغبون بالعودة والعقبة الأساسية هي الحصار الغربي



وكالات

أكد الرئيس السوري بشار الأسد خلال مباحثات مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن معظم اللاجئين يرغبون بالعودة إلى سوريا والعقبة الأكبر أمام عودتهم هي الحصار الغربي المفروض على سوريا.

 وقال الأسد خلال الاجتماع الذي عقد اليوم الاثنين عبر تقنية الفيديو كونفرانس إن "الجزء الأكبر من اللاجئين يرغب بالعودة إلى سوريا، بعدما قامت الدولة بتقديم عدد كبير من التسهيلات البعض منها تشريعي والبعض منها يتعلق بالإجراءات من أجل عودتهم".


وأشار الرئيس السوري إلى أن العقبة الأكبر بالنسبة لعودة اللاجئين هي الحصار الغربي المفروض على سوريا، دولة وشعبا، وبالتالي إعادة هؤلاء اللاجئين بحاجة إلى تأمين الحاجات الأساسية الضرورية لمعيشتهم".

وأضاف: "كل منزل في  سوريا يهتم بقضية اللاجئين وهذا الموضوع أولوية بالنسبة لنا كحكومة خلال المرحلة القادمة خاصة بعدما تم تحرير جزء كبير من الأراضي وانحسرت رقعة المعارك بالرغم من استمرار الإرهاب".

وعبر الأسد عن أمله بأن يخرج المؤتمر الدولي حول عودة اللاجئين المزمع عقده في دمشق، بنتائج مهمة، في حين أكد بوتين تأييد روسيا لهذا المؤتمر، مشيرا إلى أن الوفد الروسي سيكون من أكبر الوفود المشاركة.

كما شدد بوتين على ضرورة أن تسير عملية عودة اللاجئين "بطريقة طبيعية ودون إكراه"، وأنه "يجب على كل سوري أن يتخذ قراره بنفسه، بعد تلقى معلومات موثوقة حول الوضع في وطنه".

#بشار الاسد #بوتين #اللاجئين #سوريا #روسيا

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