  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

لبنان يتحضر للإغلاق التام بمواجهة كورونا وتحذيرات من انهيار النظام الصحي

الإثنين 09 نوفمبر 2020 02:34 م / بتوقيت القدس +2GMT
لبنان يتحضر للإغلاق التام بمواجهة كورونا وتحذيرات من انهيار النظام الصحي



وكالات

أفادت صحيفة "الجمهورية"، بأنه من المنتظر أن يعلن المجلس الأعلى للدفاع في لبنان، الإقفال العام لمدة 15 يوما، بسبب ارتفاع حدة تفشي فيروس كورونا، بعدما قارب عدد الإصابات المئة ألف.


ولفتت الصحيفة اللبنانية إلى أن المجلس سيعقد اجتماعا استثنائيا الثلاثاء، وسيعلن إقفالا تاما في البلاد لمدة 15 يوما كمرحلة أولية، كما ستتخذ إجراءات أمنية صارمة منعا لتجول أي كان سوى العناصر الأمنية والطواقم الطبية والمؤسسات الغذائية والصحافيين، وستكون هناك عقوبات ومحاضر ضبط في حق المخالفين.

من جهته، لفت وزير الصحة في حكومة تصريف الأعمال في لبنان، حمد حسن، إلى أن "الإقفال الجزئي لم يعط النتيجة اللازمة" معتبرا أن "الإقفال التام سيشكل فرصة للقطاع الصحي للملمة القوى ورفع الجهوزية".

وقال وزير الصحة إن "اتصالاته مع مصرف لبنان المركزي أفضت إلى الاتفاق على صرف ‏مبالغ معينة من الأموال للمستشفيات الخاصة في البلاد، بهدف استحداث أقسام لمواجهة فيروس كورونا".

في المقابل، شدد رئيس الاتحاد العمالي العام في لبنان بشارة الأسمر، على أن "الإقفال التام سيؤدي إلى نتائج كارثية على العمال والحركة الاقتصادية"، داعيا إلى "التشاور مع الهيئات الاقتصادية والاتحاد العمالي بهذا الشأن".

وحذر الأسمر من انهيار كامل المنظومة الصحية في لبنان في حال رفعت الحكومة الدعم عن الدواء.

#لبنان #فيروس كورونا #النظام الصحي #اصابات كورونا #وفيات كورونا #بشار الاسمر

الأكثر قراءة اليوم

مسلسل الهيبة الرد الجزء الرابع الحلقة 7 السابعة (شاهد) انتقام جبل

رابط نتائج الحركة الانتقالية 2021 في المغرب .. وزارة التربية الوطنية

الشرطة بغزة تصدر بياناُ حول ما جرى أمام مقر شركة "جوال" شمال غزة

صحيفة اسرائيلية: ما أسباب انتصار "جو النعسان" على منافسه الجمهوري؟

وزارة التعليم بغزة توضح الية استئناف العملية التعليمية للمرحلة الابتدائية (1-6) في مدارس القطاع

نجمة عربية : الأسد منحني الجنسية و"الكتائب" عذبت أبي من منظمة التحرير الفلسطينية

أبرز المرشحين لتولي المناصب الكبيرة في إدارة جو بايدن

الأخبار الرئيسية

الاونروا تؤجل جزئياً دفع رواتب 28 ألف من موظفيها في الشرق الاوسط لشهري نوفمبر وديسمبر

وزيرة الصحة: 6 وفيات و680 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" و470 حالة تعافٍ

هارتس : بايدن يدرك أهمية السلطة لاسرائيل وسيتسانف الدعم المالي لها وللاونروا

تعليم غزة : عودة الدراسة للمرحلة الابتدائية غداً وتوضح الآلية وعدد أيام الدوام ..

هكذا سيواصل ترامب العمل لصالح اسرائيل حتى لحظاته الاخيرة في البيت الابيض ..