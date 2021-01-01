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مباحث كورونا تُغلق 23 محلاً ومنشأة خلال الـ 24 ساعة الماضية

الإثنين 09 نوفمبر 2020 02:09 م / بتوقيت القدس +2GMT



غزة / سما /

تُواصل دائرة مباحث كورونا بالمباحث العامة في الشرطة، مهامها اليومية في متابعة التزام المواطنين وأصحاب المنشآت والمحال والقطاعات المختلفة، بإجراءات السلامة العامة المقرّة للوقاية من فيروس كورونا.

وأوضحت "مباحث كورونا" أنها أغلقت خلال 24 ساعة الماضية، 23 محلاً ومنشأة تجارية مخالفة للإجراءات.

ولفت إلى أنها أوقفت 31 من أصحاب المنشآت التجارية المخالفين، وحررت بحقهم تعهدات بعدم تكرار مخالفة الإجراءات.

كما أوقفت "مباحث كورونا" 17 مواطناً خالفوا قرار حظر التجوال في ساعات المساء بجميع المحافظات، فيما أنهت 21 تجمعاً مخالفاً لمواطنين.

وأشارت المباحث إلى أنه يتم إحالة تلك القضايا إلى الجهات المختصة بالشرطة والنيابة العامة حسب كل قضية، واتخاذ الإجراءات القانونية.

 
 
#كورونا

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