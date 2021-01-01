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وزيرة الصحة: 6 وفيات و680 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" و470 حالة تعافٍ

الإثنين 09 نوفمبر 2020 01:41 م / بتوقيت القدس +2GMT
وزيرة الصحة: 6 وفيات و680 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" و470 حالة تعافٍ



رام الله / سما /

 أعلنت وزيرة الصحة مي الكيلة تسجيل 6 وفيات و680 إصابة جديدة بفيروس كورونا.

وأوضحت في التقرير اليومي للحالة الوبائية لفيروس كورونا في فلسطين، اليوم الاثنين، أن نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 88.1%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 11.1%، ونسبة الوفيات 0.8% من مجمل الإصابات.

وأضافت الوزيرة الكيلة أنه تم تسجل 5 حالات وفاة في الضفة الغربية (مواطن 88 عاما من السموع، مواطنة 53 عاماً من حلحول، مواطن 76 عاما من رام الله، مواطن 51 عاماً المزرعة القبلية، مواطن 83 عاماً من بيتونيا).

وفيما يخص حالات التعافي، فقد سجلت 260 حالة في الضفة الغربية (الخليل 18، جنين 19، نابلس 133، طولكرم 28، سلفيت 7، طوباس 2، قلقيلية 9، رام الله والبيرة 44)، قطاع غزة 210.

وأضافت أن الإصابات الجديدة توزعت حسب التالي: محافظة الخليل (82)، محافظة نابلس (132)، محافظة بيت لحم (54)، محافظة قلقيلية (15)، محافظة رام الله والبيرة (41)، جنين (36)، أريحا والأغوار (5)، سلفيت (4)، طولكرم (23)، طوباس (6)، قطاع غزة (270)، ضواحي القدس (12).

ولفتت وزيرة الصحة إلى وجود 41 مريضاً في غرف العناية المكثفة، بينهم 10 مرضى موصولين بأجهزة التنفس الاصطناعي.

#وزيرة الصحة #فيروس كورونا #فلسطين

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