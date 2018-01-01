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الأونروا تطالب الإدارة الأمريكية الجديدة باستئناف الدعم المالي

الإثنين 09 نوفمبر 2020 01:28 م / بتوقيت القدس +2GMT
الأونروا تطالب الإدارة الأمريكية الجديدة باستئناف الدعم المالي



غزة / سما /

طالب المستشار الإعلامي لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “الأونروا”، عدنان أبو حسنة الإدارة الأمريكية الجديدة باستئناف المساعدات المقدمة للأونروا لتحسين الظروف المعيشية للاجئين الفلسطينيين.

وقال أبو حسنة، في مقابلة مع قناة الغد، إن الإدارة الأمريكية كانت هي المانح الأكبر للأونروا منذ أكثر من 70 عاما، وللأسف الشديد في العام 2018 إدارة الرئيس ترامب قطعت 360 مليون دولار أي ما تعادل 30% من ميزانية الأونروا”.

وأضاف أن قطع المساعدات الأمريكية عن الأونروا كان لها تأثيرات كبيرة على الخدمات المقدمة وعلى برنامج الطوارئ  وجودة هذه الخدمات وتوسعة الخدمات وعمليات التوظيف.

وتابع: “نحن نأمل من الإدارة الأمريكية الجديدة أن تعيد الدعم المقدم للأونروا، دائما كانت الإدارات الأمريكية تتفهم أهمية دور الأونروا كعامل استقرار وسلام في المنطقة، وإن الأونروا  موجودة حتى حل قضية اللاجئين الفلسطينيين حلا عادلا وشاملا، وبعد ذلك لا لزوم لوجودها”.

وأكد أبو حسنة أن الأونروا عامل مهم للاستقرار الإقليمي وتطبق قرار الأمم المتحدة المتعلقة باللاجئين الفلسطينيين،  آملا أن يتم استعادة هذه المساعدات من أجل كل الخدمات الإنسانية والمهمة الرائدة في خدمة اللاجئين ومن أجل الاستقرار والسلام في المنطقة.

#الأونروا #جو بايدن #الادارة الامريكية #دعم مالي #استئناف #عدنان أبو حسنة

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