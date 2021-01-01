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ديباي يلمح إلى انتقاله لبرشلونة في الإنتقالات الشتوية

الإثنين 09 نوفمبر 2020 01:24 م / بتوقيت القدس +2GMT
ديباي يلمح إلى انتقاله لبرشلونة في الإنتقالات الشتوية



وكالات / سما /

ترك الهولندي ممفيس ديباي مهاجم ليون الباب مفتوحاً أمام رحيله عن النادي خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، وذلك للانضمام إلى صفوف برشلونة الذي يسعى للحصول على خدماته.

وحاول برشلونة جاهداً التوقيع مع ممفيس ديباي في الصيف الماضي، لكن الصفقة تعثرت بسبب عدم توصل الناديين لاتفاق حول قيمة الصفية، حيث أراد البرسا التعاقد معه مقابل مبلغ زهيد بحكم أن عقده سينتهي عقب نهاية الموسم الحالي، بينما طالب ليون بالحصول على 30 مليون يورو مقابل التخلي عنه.

وبحسب صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية، فإن هناك اتفاق شفهي بين برشلونة وديباي لضمه في الميركاتو الشتوي، ويتبقى فقط التوصل لاتفاق مع ليون الذي سيحاول تسهيل رحيل اللاعب لكي لا يخسره مجاناً في الصيف.

وأجاب النجم الهولندي عندما تم سؤاله عقب فوز ليون على سانت إيتيان يوم أمس بشأن استمراره مع الفريق لنهاية الموسم “أنت تسألني هذا السؤال كثيراً، لكني لن أقدم وعوداً لست متأكداً أنني أستطيع الوفاء بها.

وأوضحت الصحيفة الكاتالونية أن ديباي رفض تأكيد استمراره مع ليون لنهاية الموسم، وبالتالي فإن تصريحاته تشير بشكل واضح أنه يفكر بالمغادرة والانتقال إلى برشلونة حتى قبل انتهاء عقده.

#ممفيس ديباي #ديباي #برشلونة #ليون

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