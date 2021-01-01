رئيس بلدية غزة يطلع النائب العام على أوضاع البلدية

غزة / سما /

أطلع رئيس بلدية غزة د. يحيى السراج، النائب العام المستشار ضياء المدهون، على أوضاع البلدية والأزمة المالية التي تعاني منها بسبب جائحة كورونا وأثرها السلبي على تراجع العائدات المالية للبلدية وعدم قدرتها دفع رواتب الموظفين بسبب الأزمة.

جاء ذلك خلال لقاء عقد في مكتب رئيس البلدية بدار البلدية الرئيس بميدان فلسطين، حضره إلى جانب السراج، أعضاء المجلس البلدي، بدرة صبرة، ود. جميل طرزي، ومصطفى قزعاط، ومروان الغول، فيما حضر إلى جانب المستشار المدهون، مدير ديوان النائب العام محمد مراد .

بدوره؛ قال رئيس البلدية إن بلدية غزة تبذل جهوداً كبيرة لاستمرار تقديم الخدمات الأساسية للمواطنين رغم التراجع الكبير في العائدات والانخفاض الكبير في نسبة المواطنين الملتزمين بسداد فاتورة الخدمات.

وبين أن البلدية أقرت حزمة تسهيلات كبيرة للمواطنين مراعاةً للظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها المدينة وتشجيعاً للمواطنين لتسديد ما يستطيعون من مستحقات البلدية، وكذلك تسهيلات لموظفي الحكومة وتسديد فواتيرهم من مستحقاتهم على الحكومة .

ودعا رئيس البلدية الحكومة إلى مساندة البلدية والوقوف إلى جانبها في ظل الأوضاع الصعبة التي تمر بها البلدية ومنعاً لتوقف الخدمات بسبب عدم قدرة البلدية على الاستمرار بتقديم الخدمات بسبب الظروف التي تعاني منها.

وأكد أن بلدية غزة اعتمدت سياسة الباب المفتوح لتعزيز التقارب والثقة مع المواطنين وكذلك تم تفعيل لجان الأحياء وتعزيز دورها في التواصل مع المواطنين وتقديم التسهيلات اللازمة للجان لخدمة المواطنين في أحياء مدينة غزة المختلفة .

كما أطلع رئيس البلدية النائب العام على المشاريع الخدماتية التي تنفذها البلدية في المدينة في مجالات مختلفة منها؛ مشاريع صيانة الطرق، وتطوير سوق القيسارية في البلدة القديمة المزمع تنفيذه قريباً، وجهود البلدية في تخصيص بعض المرافق كالمسلخ البلدي لتعزيز دورها في عملية التنمية الاقتصادية وضمن جهود إشراك القطاع الخاص في خدمات البلدية .

بدوره؛ أشاد النائب العام بجهود بلدية غزة والمجلس البلدي برئاسة د. السراج في تقديم الخدمات للمواطنين في المدينة، وتنفيذ المشاريع الخدماتية التي ترتقي بالمدينة وتحقق خدمة أفضل للمواطنين رغم الظروف المالية الصعبة التي تعاني منها البلدية.

وأكد أن البلديات لها دور أساسي وهام في خدمة المواطنين ويجب الوقوف إلى جانبها ودعمها في ظل الأزمة الراهنة التي تعاني منها لمنع توقف الخدمات التي يحتاجها كل مواطن و التي لايمكن الاستغناء عنها .

وأضاف أن بلدية غزة مؤسسة عريقة وهي الجهة الخدماتية الأقرب للمواطن في المدينة ويجب تعزيز دورها لضمان استمرار الخدمات الأساسية للمواطنين، مؤكداً أهمية التعاون بين البلدية وكافة الجهات الحكومية لدعم البلدية ومساندتها في أزمتها .

وأكد تعاون النيابة العامة مع البلدية في مجالات الضبط النيابي وكافة المجالات القانونية والنيابية وتعزيز التعاون لخدمة المواطنين وتسهيل الإجراءات القانونية للبلدية .

وناقش الطرفان قضايا مختلفة تهم المدينة، وسبل دعم البلدية وتعزيز دورها في خدمة المواطنين، وسبل تحسين عائدات البلدية من خلال تطبيق بعض الإجراءات القانونية التي تخدم المواطن والبلدية .

واتفق الطرفان على تعزيز التعاون والتواصل بين البلدية والنيابة بما يحقق خدمة المواطنين والمؤسستين وتعزيز دورهما في المجتمع .