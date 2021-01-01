الصحة بغزة : مقبلون على مرحلة قد تكون الأسوأ خلال الأيام القادمة

غزة / سما /

قال مدير الطب الوقائي في وزارة الصحة بغزة مجدي ظهير، اليوم الإثنين ، إنّ "العودة للحياة الطبيعية مرتبطة بالالتزام بالإجراءات الوقائية حتى نسيطر على منحنى الإصابات"، مشيراً إلى أن الوزارة وضعت خطة مدروسة لمتابعة الحالة الوبائية بالقطاع .

وأكدّ خلال مؤتمر صحفي عقدته وزارة الصحة في قطاع غزة بشأن آخر تطورات الحالة الوبائية لجائحة فيروس كورونا، على أنّ عدم التزام المواطنين بإجراءات الوقاية والسلامة أدّى إلى زيادة تفشّي الوباء وعودة المنحنى الوبائي للصعود.

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وتابع: "قسّمنا قطاع غزة إلى 94 حيًّا سكنيًا، حسب المساحة الجغرافية والكثافة السكانية، ومنذ 3 أسابيع كانت هناك أحياء محدود في محافظتي غزة والشمال مصنّفة بـ"الحمراء"، واليوم نتحدث عن 14 حيًا سكنيًا مصنّفة بـ"الحمراء" في قطاع غزة

وأردف: "ما لم يكن هناك التزام من المواطنين بالإجراءات الوقائية لن نستطيع الاستمرار في كسر سلسلة تفشي الوباء"، متوقعاً طهور أعراض شديدة على المصابين بفيروس كورونا خلال فصل الشتاء.

وذكر أننا خصصنا 500 سرير لمتابعة الحالات المصابة بفيروس "كورونا، وقد نذهب إلى الإغلاق الشامل في قطاع غزة لكسر سلسلة انتشار الفيروس، ويتم تحديث البيانات والمعلومات بشكل يومي، وبناء عليه يتمّ اتّخاذ القرارات.

وأشار إلى أنه تمّ استنزاف أكثر من 30% من قدرات الوزارة، وهناك 160 حالة على أسرّة المستشفيات، بينها 12 حالة حرجة، وهناك 3 شبان من غير المصابين بأمراض أخرى.

بدوره أكد المتحدث باسم وزارة الصحة بغزة أشرف القدرة، أن الإمكانيات محدودة في المختبر المركزي بخاصة مواد فحص فيروس كورونا.

وقال القدرة: "20% من الإصابات بفيروس كورونا في القطاع ما بين متوسط وخطيرة".

وأضاف "نريد وعياً والتزاما كاملاً من المواطنين حتى لا ترتفع الإصابات الخطيرة".

ونوه القدرة إلى أننا: "مقبولون على مرحلة قد تكون الأسوأ خلال الأيام القادمة".

وبين أن وزارة الصحة لم يصلها إلّا القليل من المستلزمات الخاصة بمواجهة "كورونا".