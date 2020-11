السيناتور الجمهوري ميت رومني: ترامب "سيقبل ما لا مفر منه"

طمأن السيناتور الجمهوري ميت رومني الأمريكيين في حديث إلى قناة تلفزيون "سي إن إن" بأن الرئيس دونالد ترامب سيقبل في نهاية المطاف "ما لا مفر منه".

وأكد اقتناعه بأنه سيترك البيت الأبيض بمجرد ما يستنفد كل إمكانيات الطعن في نتائج الانتخابات.

Sen. Mitt Romney on Pres. Trump's unfounded election fraud claims: "He has a relatively relaxed relationship with the truth. ... I'm convinced that once all remedies have been exhausted, if those are exhausted in a way that's not favorable to him, he will accept the inevitable" pic.twitter.com/waICSUpiKD