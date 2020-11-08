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السيناتور الجمهوري ميت رومني: ترامب "سيقبل ما لا مفر منه"

الإثنين 09 نوفمبر 2020 01:08 م / بتوقيت القدس +2GMT
السيناتور الجمهوري ميت رومني: ترامب "سيقبل ما لا مفر منه"



وكالات

طمأن السيناتور الجمهوري ميت رومني الأمريكيين في حديث إلى قناة تلفزيون "سي إن إن" بأن الرئيس دونالد ترامب سيقبل في نهاية المطاف "ما لا مفر منه".

 وأكد اقتناعه بأنه سيترك البيت الأبيض بمجرد ما يستنفد كل إمكانيات الطعن في نتائج الانتخابات.

Sen. Mitt Romney on Pres. Trump's unfounded election fraud claims: "He has a relatively relaxed relationship with the truth. ... I'm convinced that once all remedies have been exhausted, if those are exhausted in a way that's not favorable to him, he will accept the inevitable" pic.twitter.com/waICSUpiKD

— State of the Union (@CNNSotu) November 8, 2020


وقال السيناتور الجمهوري عن ولاية يوتا "أنا مقتنع أنه عندما يستنفد كل الوسائل، في حال استنفدت بما يجعلها في غير صالحه، سيقبل ما لا مفر منه" واصفا ترامب بأن "له علاقة مريحة مع الحقيقة". لكن، رومني أضاف، "لا تتوقعوا رحيله بهدوء في الليل، هذه ليست طريقته في العمل".

#السيناتور ميت رومني #تلفزيون cnn #دونالد ترامب #الانتخابات الأمريكية #ولاية يوتا #البيت الأبيض

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