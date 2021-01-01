  1. الرئيسية
  2. غرائب منوعة

العثور على رسالة عسكرية سقطت من حمام زاجل قبل 110 أعوام

الإثنين 09 نوفمبر 2020 12:54 م / بتوقيت القدس +2GMT
العثور على رسالة عسكرية سقطت من حمام زاجل قبل 110 أعوام



وكالات

عثر زوجان فرنسيان على رسالة عسكرية باللغة الألمانية يعتقد أنها سقطت من حمام زاجل قبل 110 أعوام في منطقة ألزاس شرقي البلاد.

وحسب تقرير أعدته قناة "بي أف أم" الفرنسية الأخبارية، أمس الأحد، فإن الرسالة كانت داخل كبسولة صغيرة وجرى تسليمها إلى متحف "Linge".

ويعتقد بأن الرسالة تعود إلى عام 1910 وقد جرى تسليمها إلى المتحف في سبتمبر/ أيلول الماضي.
قال أمين المتحف المحلي دومينيك جاردي، إنه على مدار 40 عاما من العمل في المتحف، لم أر شيئا كهذا، وقال مسؤولون في المتحف إن الكبسولة سقطت من حمام زاجل بمدينة الراين الأعلى، واصفين الاكتشاف بالإستثنائي.

ويتوقع المسؤولون أن الرسالة نفسها أرسلت عبر 4 حمامات زاجل، وهي تتحدث عن مناورات ألمانية في المنطقة.

ومن المقرر أن يتم عرض الكبسولة والرسالة في متحف "Linge"، بحسب ما نشرت وكالة "الأناضول".

#فرنسا #اللغة الألمانية #حمام زاجل #قناة بي اف ام #وكالة الأناضول #متحف Linge

الأكثر قراءة اليوم

مسلسل الهيبة الرد الجزء الرابع الحلقة 7 السابعة (شاهد) انتقام جبل

رابط نتائج الحركة الانتقالية 2021 في المغرب .. وزارة التربية الوطنية

الشرطة بغزة تصدر بياناُ حول ما جرى أمام مقر شركة "جوال" شمال غزة

صحيفة اسرائيلية: ما أسباب انتصار "جو النعسان" على منافسه الجمهوري؟

وزارة التعليم بغزة توضح الية استئناف العملية التعليمية للمرحلة الابتدائية (1-6) في مدارس القطاع

نجمة عربية : الأسد منحني الجنسية و"الكتائب" عذبت أبي من منظمة التحرير الفلسطينية

أبرز المرشحين لتولي المناصب الكبيرة في إدارة جو بايدن

الأخبار الرئيسية

الاونروا تؤجل جزئياً دفع رواتب 28 ألف من موظفيها في الشرق الاوسط لشهري نوفمبر وديسمبر

وزيرة الصحة: 6 وفيات و680 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" و470 حالة تعافٍ

هارتس : بايدن يدرك أهمية السلطة لاسرائيل وسيتسانف الدعم المالي لها وللاونروا

تعليم غزة : عودة الدراسة للمرحلة الابتدائية غداً وتوضح الآلية وعدد أيام الدوام ..

هكذا سيواصل ترامب العمل لصالح اسرائيل حتى لحظاته الاخيرة في البيت الابيض ..