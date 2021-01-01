الصحة الاسرائيلية: مواطنون عادوا من الخارج مصابون بكورونا من نوع جديد وشديد

القدس المحتلة / سما /

قالت وزارة الصحة الاسرائيلية ، اليوم (الاثنين) ، إن هناك مخاوف من إصابة بعض الإسرائيليين الذين عادوا من الخارج بطفرة جديدة في فيروس كورونا مصدرها حيوان "المنك".

ولم يذكر إعلان الوزارة من أين جاء الإسرائيليون وما إذا كان من المعروف على وجه اليقين أنهم خضعوا للفحص لكنها قالت ان عددهم ثلاثة.

وتم اكتشاف هذه الطفرة الجديدة في نهاية الأسبوع الماضي فقط بين عمال المناجم في الدنمارك وتسبب قدراً كبيراً من القلق حول العالم.

وفي كوبنهاغن تقرر التخلص من 17 مليون فرد من تلك الحيوان لمنع حدوث عدوى جماعية بين البشر. حتى الآن ، هناك ما لا يقل عن 12 حالة مؤكدة من العدوى النفاذة معروفة في الدنمارك.

وأشار البروفيسور إيال ليشيم ، أخصائي الأمراض المعدية في مستشفى شيبا تل هشومير ، إلى الطفرة وقال للقناة 12 العبرية : "الخوف هو أن تتحول الفيروسات في الحيوانات وتصيب البشر. لا نعرف المعنى الكامل لهذه الطفرة وما إذا كانت تسبب مرضًا عنيفًا لدى البشر.

وشدد البروفيسور ليشيم على ضرورة التمييز بين الحيوانات البرية والحيوانات الأليفة أو حيوانات المزرعة التي يتم تربيتها من أجل الغذاء أو الفراء ، مثل المنك. من بين الحيوانات البرية ، التي لا تتلامس عادةً مع البشر ، يعد الفيروس نادرًا نسبيًا ولكنه يحدث أحيانًا إذا تم اصطيادها في البرية. من النادر جدًا إصابة الحيوانات الأليفة بأمراض معدية تنتقل عادةً إلى البشر.

بالنسبة للحيوانات من أجل الغذاء والفراء - يوجد دواء بيطري يتعامل مع الصحة العامة ويهدف إلى ضمان صحة القطعان حتى لا تصاب بأمراض. وأضاف البروفيسور ليشيم ، هناك مرض يسمى البروسيلا يسبب الكثير من الضرر في اللبن غير المبستر وفي قطعان الأغنام يسبب مرضًا رهيبًا. عندما نكتشف قطيعًا غير مُلقح ، فإننا نعتني به