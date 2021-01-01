النمسا : الشرطة تقتحم مواقع لـ"حركة حماس" و الإخوان المسلمين

وكالات

اقتحمت الشرطة النمساوية، في ساعات مبكرة من صباح اليوم الإثنين، أكثر من ستين موقعا يبتع لجماعة الإخوان المسلمين وحركة "حماس" في 4 مناطق مختلفة في البلاد، وذلك وفقًا لما أعلنت النيابة العامة، في حملة ليست على ارتباط بالاعتداء الذي وقع الأسبوع الماضي في فيينا.

وأفاد مكتب المدعين العامين في منطقة شتاير مارك أن التحقيق الذي بدأ قبل حوالى عام يستهدف "أكثر من سبعين مشتبها بهم وعددا من الجمعيات التي يشتبه بأنها تابعة لتنظيمي الإخوان المسلمين وحماس الإرهابيين وتدعمهما".

وتحكم السلطات النمساوية قبضتها الأمنية، في الأسبوع الأخير منذ أن وقع هجوم فيينا الإرهابيّ في العاصمة فيينا والذي أودى بحياة 4 أشخاص، يوم الإثنين الماضي.

وأغلقت الحكومة النمساوية، الجمعة الماضي، مسجدين اعتبرت أنهما "متطرفان"، كان يتردد إليهما منفذ هجوم فيينا الإرهابيّ.