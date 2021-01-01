  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

الكرملين: روسيا مستعدة للعمل مع أي رئيس أمريكي منتخب

الإثنين 09 نوفمبر 2020 12:30 م / بتوقيت القدس +2GMT
الكرملين: روسيا مستعدة للعمل مع أي رئيس أمريكي منتخب



وكالات

عبر المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، عن استعداد موسكو للعمل مع أي رئيس أمريكي منتخب، مشيرا إلى أن روسيا تأمل في إقامة حوار مع الرئيس الأمريكي القادم.

وقال بيسكوف: "الرئيس بوتين قال مرارًا إنه سيحترم أي خيار يتخذه الشعب الأمريكي، وأنه سيكون مستعدا للعمل مع أي رئيس أمريكي منتخب. على أي حال، نأمل أن نتمكن من إقامة حوار مع الرئيس الأمريكي المقبل والاتفاق معًا على طرق لتطبيع علاقاتنا الثنائية".

وأشار إلى أن جزءًا كبيرًا من العلاقات بين البلدين في سياق الاستقرار والأمن لا يهم فقط روسيا والولايات المتحدة بل الكوكب بأسره.

كما أشار بيسكوف إلى أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يعتزم انتظار نتائج الانتخابات الرسمية للرئيس الأمريكي، وعندها فقط سيهنئه: "نعتبر أنه من الصواب انتظار التلخيص الرسمي لنتائج الانتخابات".

#الكرملين #روسيا #موسكو #بوتين #فلاديمير بوتين #الولايات المتحدة الأمريكية #الانتخابات الأمريكية

الأكثر قراءة اليوم

مسلسل الهيبة الرد الجزء الرابع الحلقة 7 السابعة (شاهد) انتقام جبل

رابط نتائج الحركة الانتقالية 2021 في المغرب .. وزارة التربية الوطنية

تحليل إسرائيلي : الكلمات المفقودة في تهنئة الرئيس عباس لبايدن

الشرطة بغزة تصدر بياناُ حول ما جرى أمام مقر شركة "جوال" شمال غزة

صحيفة اسرائيلية: ما أسباب انتصار "جو النعسان" على منافسه الجمهوري؟

وزارة التعليم بغزة توضح الية استئناف العملية التعليمية للمرحلة الابتدائية (1-6) في مدارس القطاع

نجمة عربية : الأسد منحني الجنسية و"الكتائب" عذبت أبي من منظمة التحرير الفلسطينية

الأخبار الرئيسية

الاونروا تؤجل جزئياً دفع رواتب 28 ألف من موظفيها في الشرق الاوسط لشهري نوفمبر وديسمبر

هارتس : بايدن يدرك أهمية السلطة لاسرائيل وسيتسانف الدعم المالي لها وللاونروا

تعليم غزة : عودة الدراسة للمرحلة الابتدائية غداً وتوضح الآلية وعدد أيام الدوام ..

هكذا سيواصل ترامب العمل لصالح اسرائيل حتى لحظاته الاخيرة في البيت الابيض ..

عباس

إسرائيل تأمل بتأثير بايدن على إعادة التنسيق الأمني مع السلطة الفلسطينية