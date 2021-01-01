  1. الرئيسية
  2. إقتصاد

الأسهم الأوروبية تقفز بعد فوز بايدن في الانتخابات الأمريكية

الإثنين 09 نوفمبر 2020 12:13 م / بتوقيت القدس +2GMT
الأسهم الأوروبية تقفز بعد فوز بايدن في الانتخابات الأمريكية



وكالات

قفزت الأسهم الأوروبية اليوم الاثنين، إذ عزز فوز الديمقراطي جو بايدن في الانتخابات الرئاسية الأمريكية الآمال في علاقات تجارية أفضل بين واشنطن وأوروبا.

وارتفع المؤشر "ستوكس 600" للأسهم الأوروبية 1.3 بالمئة، بحلول الساعة 08:05 بتوقيت غرينتش، وصعد المؤشر "داكس" الألماني، الذي يعتمد على التجارة، 1.6 بالمئة إذ أظهرت بيانات أن صادرات أكبر اقتصاد أوروبي ارتفعت أكثر من المتوقع في سبتمبر الماضي.

وعلى صعيد أخبار الشركات، كسب سهم "إنفنيون" الألمانية 2.7 بالمئة بعدما توقعت الشركة زيادة الإيرادات 23 بالمئة في العام المقبل.

وفي آسيا، بلغ المؤشر "نيكي" الياباني أعلى مستوى في 29 عاما، إذ يراهن المستثمرون على أن رئاسة بايدن واحتمال احتفاظ الجمهوريين بالسيطرة على مجلس الشيوخ سيقودان إلى إصلاحات أقل في قطاع الصناعة والمزيد من التحفيز النقدي.

وأنهى المؤشر "ستوكس 600" يوم الجمعة الماضي ليحقق أداء أسبوعيا من ضمن الأفضل هذا العام لكن تزايد حالات الإصابة بكوفيد-19 في القارة حد من المكاسب. كما يولي المستثمرون اهتماما لمحادثات التجارة المتعلقة بانسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

#الأسهم الأوروبية #جو بايدن #الانتخابات الأمريكية #واشنطن #أوروبا #ستوكس #بريطانيا #مجلس الشيوخ الأمريكي #مؤشر نيكي الياباني #الحزب الجمهوري #الحزب الديمقراطي #دونالد ترامب #سهم انفنيون #الاتحاد الاوروبي #كوفيد 19 #مؤشر ستوكس #مؤشر داكس الألماني

الأكثر قراءة اليوم

مسلسل الهيبة الرد الجزء الرابع الحلقة 7 السابعة (شاهد) انتقام جبل

رابط نتائج الحركة الانتقالية 2021 في المغرب .. وزارة التربية الوطنية

تحليل إسرائيلي : الكلمات المفقودة في تهنئة الرئيس عباس لبايدن

الشرطة بغزة تصدر بياناُ حول ما جرى أمام مقر شركة "جوال" شمال غزة

صحيفة اسرائيلية: ما أسباب انتصار "جو النعسان" على منافسه الجمهوري؟

وزارة التعليم بغزة توضح الية استئناف العملية التعليمية للمرحلة الابتدائية (1-6) في مدارس القطاع

نجمة عربية : الأسد منحني الجنسية و"الكتائب" عذبت أبي من منظمة التحرير الفلسطينية

الأخبار الرئيسية

الاونروا تؤجل جزئياً دفع رواتب 28 ألف من موظفيها في الشرق الاوسط لشهري نوفمبر وديسمبر

هارتس : بايدن يدرك أهمية السلطة لاسرائيل وسيتسانف الدعم المالي لها وللاونروا

تعليم غزة : عودة الدراسة للمرحلة الابتدائية غداً وتوضح الآلية وعدد أيام الدوام ..

هكذا سيواصل ترامب العمل لصالح اسرائيل حتى لحظاته الاخيرة في البيت الابيض ..

عباس

إسرائيل تأمل بتأثير بايدن على إعادة التنسيق الأمني مع السلطة الفلسطينية