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غزة: تعديل جديد بخصوص البطاقات الملونة في البطولات

الإثنين 09 نوفمبر 2020 12:08 م / بتوقيت القدس +2GMT
غزة: تعديل جديد بخصوص البطاقات الملونة في البطولات



غزة / سما /

كشفت لجنة المسابقات بالاتحاد الفلسطيني لكرة القدم, عن تعديل جديد بخصوص الإنذارات في الموسم الكروي الجديد بقطاع غزة 2020-2021.

وقال عبد الحميد مهنا عضو لجنة المسابقات في تصريحات تلفزيونية, إن الاتحاد قرر فصل الإنذارات لكل بطولة على حدا, وليس كما جرت العادة في السنوات الأخيرة.

وأضاف مهنا: "البطاقات الملونة التي يحصل عليها اللاعب في الدوري تبقى في رصيده بنفس المسابقة, وكذلك الكأس, وليس كما كان في السابق".

وأوضح أن اللاعب الذي يتعرض للإيقاف في الدوري, يتم تنفيذ عقوبته على صعيد نفس المسابقة فقط, ونفس الأمر ينطبق على الكأس أيضا.

أما بخصوص العقوبات التي تصدر عن لجنة الانضباط بالاتحاد الفلسطيني, فإنها تشمل كافة المسابقات الرسمية بقطاع غزة, وفقا لتأكيده.

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