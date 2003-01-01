تعرف على موعد انطلاق بطولة "طوكيو 4"

غزة / سما /

كشف الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم, عن موعد انطلاق منافسات بطولة "طوكيو" الرابعة للشباب مواليد 2003-2004.

وأكد سامي أبو الحصين الأمين العام المساعد باتحاد القدم, أن المسابقة ستجري خلال ديسمبر المقبل, بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي والحكومة اليابانية.

ودعا أبو الحصين أندية قطاع غزة, لإرسال كتاب رسمي للاتحاد بخصوص تأكيد المشاركة في المسابقة خلال موعد أقصاه الرابع عشر من الشهر الجاري.

وطالب الأندية بالاستعداد الجيد لمنافسات البطولة حسب الأعمار السنية المطلوبة، متمنيا التوفيق لجميع المشاركين.