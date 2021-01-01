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وزير الداخلية الفرنسي يزور قرية جده موسى في الجزائر

الإثنين 09 نوفمبر 2020 11:58 ص / بتوقيت القدس +2GMT
وزير الداخلية الفرنسي يزور قرية جده موسى في الجزائر



وكالات

ينوي وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان زيارة قرية جده موسى وقيد في منطقة أولاد غالي ببلدية المنصورة في ولاية مستغانم بشمال غرب الجزائر حسب صحيفة "لوباريزيان" الفرنسية.

وسوف يستغل الوزير الفرنسي زيارة العمل، الأولى، إلى الجزائر التي تدوم يومين لبحث ملفي الهجرة والأمن مع نظيره الجزائري للتعرف على أرض أجداده وأهله بأولاد غالي.

وكان جيرالد دارمانان قد أعلن الصيف الماضي أن أحد أسمائه هو موسى، وهو نفس اسم جده لوالدته الجزائري الذي جندته القوات الفرنسية في صفوفها خلال الحرب العالمية الثانية حيث قاتل النازيين في منطقة هاسنون بشمال فرنسا وعاش فيها بعد الحرب إلى غاية وفاته.

وقال دارمانان لصحيفة "لوباريزيان" معتزا "لأول مرة في تاريخ فرنسا، يوجد وزير للداخلية من أصول جزائرية (...) بالتأكيد هذا ليس ليس لا شيء". وبعيد تكليفه بوزارة الداخلية الصيف الماضي، غرد دارمانان على موقع "تويتر" قائلا "شرف كبير بالنسبة لحفيد مهاجر مثلي أن يعين وزيرا للداخلية في بلدنا الجميل".

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