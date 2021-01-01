الضابطة الجمركية تتعامل مع 771 قضية وأتلفت 13.4 طن بضائع خلال شهر 10 الماضي

رام الله / سما /

أفاد بيان صحفي صادر عن إدارة العلاقات العامة والإعلام في جهاز الضابطة الجمركية أنه تعامل خلال شهر تشرين اول الماضي مع 771 قضية بالتعاون مع الجهات الشريكة المدنية والاجهزة الامنية المختصة ،وذلك في إطار مكافحة ظاهرة التهريب بكافة أشكاله وحماية الإقتصاد الوطني ، وذلك تنفيذاً لتعليمات المستوى السياسي وبإشراف مباشر من قائد الجهاز اللواء إياد بركات.



كما ونفذ الجهاز بالتعاون مع جهات الاختصاص 9000 جولة تفقدية على المنشأت التجارية والصناعية والخدماتية والصحية في مختلف المحافظات للتأكد من تطبيقها للبرتوكلات الصحية للحد من انتشار فايروس كورونا.



وأشار البيان إلى أن القضايا كانت موزعة مابين قضايا مالية , بالإضافة الى القضايا المختصة بالمجال الإقتصادي والصحي والزراعي , والسلامة العامة .



وجاء في تفاصيل البيان بأن الجهاز تعامل مع :

-607 قضية بالتعاون مع وزارة المالية

حيث بلغ مجمل القضايا الضريبية والجمركية وتحويل مكلفين 472 قضية ، بالإضافة الى 13 قضية تبغ المهرب ، و118 قضية بضائع قادمة من اسرائيل لا تحمل فاتورة مقاصة، و ضبط3020 لتر من السولار المهرب وغير مطابق للمواصفات والمقاييس .



— أما بالتعاون مع وزراة الاقتصاد الوطني فبلغ عدد القضايا التي تم التعامل معها 92 قضية:

ضبط خلالها مايقارب 11.4 طن مواد غذائية منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستخدام الأدمي ،و11.3 طن من المواد التمويينية ومواد التجميل التي لا تحمل بطاقة بيان تعريفية باللغة العربية ، وقرابة 11.5 طن مواد غذائية ومواد تنظيف مخالفة للتعليمات الفنية الإلزامية ) وتم تسليم جميع المضبوطات للوزارة لحين استكمال الاجراءات اللازمة .



- 29 قضية بالتعاون مع وزارة الصحة والسلامة العامة وكانت كالتالي:-

- 24 قضية تم خلالها ضبط مواد تموينية فاسدة ومنتهية الصلاحية مايقارب2 طن وبناء على قرار جهات الإختصاص تم إتلافها.

-كما تم ضبط عبوات أدوية منشطات جنسية ، وجميعها ممنوعة من التداول .

- ضبط 53 طرد لمكملات غذائية لحين التأكد من مطابقتها للشروط والمواصفات المطلوبة من قبل الوزارة و مايقارب 20 كيلو من شاي التنحيف غير المرخص وتم إحالة المضبوطات جميعها للوزارة لحين استكمال الاجراءات القانونية اللازمة .



_ *بالتعاون مع وزارة الزراعة تم التعامل مع 13 قضية منتجات زراعية وحيوانية خالفت لشروط النقل الصحيحة *



وفي مجال القضايا الزراعية , بلغ مجمل القضايا التي تم التعامل معها 13 قضية، منها 5 قضية لمنتجات زراعية لا تحمل تصاريح زراعية أو أذونات استيراد أو ممنوعة من التداول بقرار من وزير الزراعة، و8 قضايا منتجات حيوانية لا تحمل تصاريح زراعية أو أذونات استيراد أو ممنوعة من التداول بقرار من وزير الزراعة.



-30 قضية بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات كانت كالتالي:-

حيث تم ضبط (36) راوتر اسرائيلي و (63) شريحة اتصال اسرائيلية ممنوعة من التداول ، بالاضافة لضبط (56) جهاز راوتر لا يحمل التراخيص اللازمة و (20) قطعة مستلزمات أبراج بث غير مرخصة ، كما تم ضبط 28 جهاز جوال غير مستوفية الرسوم الجمركية و 10 هواتف أخرى غير حاصلة على تراخيص، بالاضافة ل 108 طرود بريد مهربة من اسرائيل ، وتم تسليم جميع المضبوطات للوزارة لحين استكمال الاجراءات القانونية .



أخيراً.. يؤكد البيان على الدور الهام للمواطنين في تقديمهم للبلاغات عن البضائع الفاسدة والمنتهية الصلاحية عبر الرقم المجاني 132 أو عبر الصفحة الرسمية للجهاز على موقع الفيسبوك ، بالإضافة لضرورة التزامهم بتعليمات السلامة والوقاية الصادرة عن وزارة الصحة للحد من انتشار فايروس كورونا .