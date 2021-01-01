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مركز حماية يدين اعتقال قوات الاحتلال للصحفية بشرى الطويل

الإثنين 09 نوفمبر 2020 11:35 ص / بتوقيت القدس +2GMT



غزة / سما /

أدان مركز حماية لحقوق الإنسان تصاعد وتيرة اعتداءات الاحتلال ضد الصحفيين الفلسطينيين، والتي كان أخرها قيام قوات الاحتلال بإعادة اعتقال الصحفية المحررة بشرى الطويل.


وقال المركز أن قوات الاحتلال الاسرائيلي اعتقلت مساء يوم الاحد8 نوفمبر 2020م ، الصحفية والأسيرة المحررة بشرى الطويل من سكان البيرة علىحاجز طيار على طريق "يتسهار"، جنوب مدينة نابلس، ونقلتها إلى مكان مجهول.


وأدان مركز حماية استمرار تصاعد الانتهاكات الإسرائيليةبحق الصحفيين الفلسطينيين، فإنه يؤكد على أن الممارسات الإسرائيلية المنظمةسواء إطلاق النار المتكرر وإيقاع جرحى وقتلى في صفوف الصحفيين واستمرارالاعتقالات التعسفية وما يرافقها من إهانة وإذلال والاستيلاء على معداتوممتلكات الصحفيين، تمثل انتهاكات جسيمة ومنظمة لقواعد القانون الدوليالإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان.


وجدد مركز حماية  تضامنه مع الصحفيين الفلسطينيين المعتقلين في سجون الاحتلال، فإنه يطالب المجتمع الدولي بالتحرك من أجمل حماية المدنيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة وفي مقدمتهم الصحفيين والعاملين في الحقل الإعلامي، كما ويطالب الاتحاد الدولي للصحافة وكل الهيئات المعنية بحقوقالصحفيين بالضغط على الاحتلال الإسرائيلي للإفراج عن الصحفية الطويل وزملائها الصحفيين.

ودعا لتعزيز التضامن مع الصحفيين الفلسطينيين في ظل استمرار تقاعس المجتمع الدولي من التزاماته القانونية تجاه ضمان حمايتهم ووقف الانتهاكات بحقهم.

#مركز حماية #الاحتلال #الصحفيين

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