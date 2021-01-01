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تعليم غزة : عودة الدراسة للمرحلة الابتدائية غداً وتوضح الآلية وعدد أيام الدوام ..

الإثنين 09 نوفمبر 2020 11:24 ص / بتوقيت القدس +2GMT
تعليم غزة : عودة الدراسة للمرحلة الابتدائية غداً وتوضح الآلية وعدد أيام الدوام ..



غزة / سما /

 أعلن محمود مطر مدير عام الإشراف التربوي بوزارة التربية والتعليم في قطاع غزة، اليوم الاثنين، أنه بدءً من يوم غد سيتم استئناف الدراسة للمرحلة الابتدائية (من الصف الأول وحتى السادس)، في كافة محافظات القطاع، عدا المناطق المصنفة بأنها حمراء ضمن التصنيف الصحي لوباء كورونا.

وأوضح مطر في حديث إذاعي، أن عملية الدوام ستكون جزئية لمدة 3 أيام أسبوعيًا لكل طالب على أن تكون الأيام الأخرى من الأسبوع بالتعليم عن بُعد، مشيرًا إلى أنه طُلب من المدارس تكثيف المهمات للطلاب وذلك من أجل تعويض قلة أيام الدوام.

وأشار إلى أن هناك مدارس غير جاهزة حتى الآن لاستقبال طلبة تلك المرحلة، وسيتم الإعلان عن فتحها لاحقًا.

وبين أنه يمكن للطلبة والمعلمين القاطنين في المناطق المصنفة بالأحمر، التوجه إلى مدارسهم حال وقوع المدرسة خارج المناطق الحمراء، شريطة أن لا يكونوا مصنفين مصابين أو مخالطين.

وقال مدير عام الإشراف التربوي في وزارة التربية والتعليم بغزة، إنه لا يمكن استثناء الواقع الصحي وتصنيف المناطق وسيتم التعامل وفق التصنيفات بفتح وإغلاق المدارس، مشيرًا إلى أن افتتاح المدارس وإغلاق بعضها يتم حسب واقع تلك المدارس وجاهزيتها من حيث الظروف الصحية.

ولفت إلى أنه بدءاً من يوم السبت المقبل، سيتم فتح رياض الأطفال، مشيرًا إلى أن هناك لجنة من الوزارة ستقوم بزيارة رياض الأطفال، وإذا كانت جاهزة سيتم افتتاحها.

وقال، "من سيسمح له بالعودة إلى العمل والدوام من رياض الأطفال، هي الرياض المرخصة فقط، وعلى أولياء الأمور عدم إرسال أبنائهم إلى رياض الأطفال غير المرخصة".

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