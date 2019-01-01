الكشف عن سبب استقالة صهر أردوغان!

وكالات / سما /

عزت صحيفة تركية معارضة استقالة براءت البيراق، صهر الرئيس وزير المالية والخزانة إلى "حملة ضخمة على مواقع التواصل الاجتماعي" تطالب باستقالته.

ورأت صحيفة "زمان" أن استقالة البيراق "المفاجئة" أتت عقب "حملة ضخمة على مواقع التواصل الاجتماعي تطالبه بالاستقالة تحت هاشتاغ (Berataşbayrakistifa#)، عقب إقالة محافظ البنك المركزي التركي مراد أويصال وتعيين ناجي أغبال خلفا له، بسبب التقلبات الحادة التي تشهدها الليرة التركية في الفترة الأخيرة".

وأفادت الصحيفة بأن "مراد أويصال أيضا كان قد عُين في يوليو 2019، بدلا من مراد تشاتين كايا، بعد خلافاته مع رئيس الجمهورية أردوغان ورفضه تنفيذ تعليمات أردوغان الخاصة بتخفيض سعر الفائدة في البنوك".

وكان صهر أردوغان قد أعلن على حسابه في "إنستغرام" أنه اتخذ قرارا بعد 5 سنوات من العمل في وزارتي الموارد المائية والطاقة وزارة المالية والخزانة "يتعلق بحالتي الصحية"، مشيرا أيضا إلى أنه سيتفرغ لأسرته.

ولفتت صحيفة "زمان" إلى أن صهر أردوعان كان "تعرض لانتقادات من عضو المجلس الاستشاري الأعلى التابع لرئاسة الجمهورية، بولنت آرينتش، لنفيه وجود مشاكل اقتصادية في البلاد.

المصدر: زمان