الصحة الإسرائيلية: 522 إصابة جديدة بكورونا أمس

القدس المحتلة/سما/

أفادت معطيات وزارة الصحة الإسرائيلية اليوم، الإثنين، بأنه سُجل أمس 522 إصابة بفيروس كورونا، إثر إجراء 22,027 فحصا، ما يعني أن 2.4% من الفحوصات كانت إيجابية.

وأضافت الوزارة أنه يرقد في المستشفيات، صباح اليوم، 322 مريضا بكورونا في حالة خطيرة، بينهم 138 مريضا يخضعون لتنفس اصطناعي، وأن حصيلة الوفيات منذ بداية الجائحة بلغت 2674 وفاة.

ومنذ بداية الجائحة أصيب 319,562 شخصا بالفيروس، تعافى 308,735 منهم، فيما عدد المرضى النشطين حاليا هو 8153 شخصا.

في هذه الأثناء، شكك وزير المخابرات الإسرائيلي، إيلي كوهين، بتصريحات مسؤولين في وزارة الصحة حول احتمال فرض إغلاق شامل ثالث بعد شهر. وقال كوهين لإذاعة الجيش الإسرائيلي، اليوم، إن "الأقوال بهذا الخصوص ليست تناسبية، وستقرر وتيرة فتح المصالح التجارية أو الإغلاق معطيات انتشار الفيروس فقط لا غير".

واضاف كوهين إنه "أحب أن أتعامل مع الأرقام. بالأمس كان هناك 522 مصابا جديدا بالفيروس، وكان معدل الفحوصات الإيجابية للفيروس 2% تقريبا، خلال الأسبوع الأخير. واذكّر أنه مع عدد مصابين يومي يصل إلى 8 آلاف".

وتابع أن "وزارة الصحة التي تقف برأيي خلف هذه العناوين، تريد أن تضع إشارة تحذير.ولديها رغبة، وهذا أمر مفهوم من وجهة نظرها، بإبطاء وفتيرة فتح المصالح التجارية. وينبغي الاستمرار في الحفاظ على التعليمات من أجل فتح المجمعات التجارية أيضا. وإذا استمر الانخفاض بانتشار الفيروس، فإن هذا هو توجهنا".

وقالت رئيسة خدمات صحة الجمهور في وزارة الصحة الإسرائيلية، د. شارون ألروعي – برايس، أمس، إنّ مُعامل تناقل عدوى فيروس كورونا وصل إلى 1، الذي يعني أن مريض كورونا ينقل العدوى إلى شخص واحد، واعتبرت أن الإعلان عن إغلاق شامل بعد شهر هو "أمر يمكن أن يحدث بالتأكيد". وتأتي أقوالها في موازاة فتح الحوانيت المطلة على الشوارع وخارج المجمعات التجارية، وفقا لقرارات كابينيت كورونا من الأسبوع الماضي.

وتقرر فتح الحوانيت خلافا لموقف وزارة الصحة، وقالت ألروعي – برايس للإذاعة العامة الإسرائيلية "كان"، إنه "إذا استمر فتح مرافق اقتصادية بشكل غير منضبط، وإذا استمر الكابينيت باتخاذ قرارات تتعارض مع توصيات وزارة الصحة، فإن هذا يمكن أن يجلبنا بكل تأكيد إلى وضع يخرج فيه الوباء عن السيطرة".

ووفقا لفريق الباحثين في معهد وايزمان، فإن المعطيات تدل على أن انخفاض انتشار الفيروس قد توقف، وأن عدد فحوصات كورونا الإيجابية انخفض بنسبة 2% فقط وأن معامل تناقل العدوى هو 0.99. وقال رئيس فريق الباحثين، البروفيسور عيران سيغال، إنه بموجب خطة الخروج من الإغلاق لن يكون بالإمكان تنفيذ تسهيلات أخرى، وذلك إثر معطيات انتشار الفيروس.

وخلافا لمواقف المسؤولين في جهاز الصحة، قال وزير المالية، يسرائيل كاتس، أمس، إنه "سأعمل من أجل فتح المجمعات التجارية، المراكز التجارية والأسواق وإعادتهم إلى نشاط كامل، الأسبوع المقبل"، معتبرا أنه "لا يوجد اقتصاد بدون الصحة، ولا توجد صحة بدون اقتصاد قوي".