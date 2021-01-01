  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

عقب مجيء بايدن إلى البيت الأبيض: "العدو رقم واحد" يتغير

الإثنين 09 نوفمبر 2020 10:13 ص / بتوقيت القدس +2GMT
عقب مجيء بايدن إلى البيت الأبيض: "العدو رقم واحد" يتغير



وكالات

كشف محلل سياسي لوسائل إعلام روسية عواقب انتخابات الرئاسة الأمريكية على روسيا.

ورأى نيكولاي زلوبين، رئيس مركز الاهتمامات العالمية في واشنطن، في تصريحات صحفية أن المواجهة مع الصين لن تكون في بؤرة اهتمام واشنطن بعدما يتغير رئيس الولايات المتحدة الأمريكية.

وفي ظنه فإن موسكو ستصبح عدوا رقم واحد لواشنطن خلال حكم جو بايدن، حيث ستحل موسكو محل بكين التي طالما أعطت الولايات المتحدة الحروب التجارية معها أولوية قصوى.

وعقب وصول بايدن إلى البيت الأبيض يمكن أن يتنفس الصينيون الصعداء وفقا لتعبير المحلل السياسي، بينما يمكن أن تنتظر روسيا أن تضاعف الإدارة الأمريكية ضغطها عليها، سائرة على النهج الذي سار عليه بايدن  حين تولى منصب نائب الرئيس الأمريكي.

ونبه الخبير السياسي إلى أن الولايات المتحدة فرضت حصة الأسد من "عقوباتها" على روسيا عندما عمل بايدن نائبا للرئيس الأمريكي. وهيهات أن يغير بايدن نهجه.

وفاز بايدن بالانتخابات الأمريكية، وفقا لما نشرته وسائل إعلام أمريكية قبل إعلان النتائج الرسمية.

#بايدن #امريكا #روسيا #الصين

الأكثر قراءة اليوم

مسلسل الهيبة الرد الجزء الرابع الحلقة 7 السابعة (شاهد) انتقام جبل

تحليل إسرائيلي : الكلمات المفقودة في تهنئة الرئيس عباس لبايدن

رابط نتائج الحركة الانتقالية 2021 في المغرب .. وزارة التربية الوطنية

الشرطة بغزة تصدر بياناُ حول ما جرى أمام مقر شركة "جوال" شمال غزة

صحيفة اسرائيلية: ما أسباب انتصار "جو النعسان" على منافسه الجمهوري؟

صحيفة عبرية: الرئيس عباس أبلغ بايدن استعداده للعودة للمفاوضات وهذا ما سيطلبه منه

وزارة التعليم بغزة توضح الية استئناف العملية التعليمية للمرحلة الابتدائية (1-6) في مدارس القطاع

الأخبار الرئيسية

وزارة الصحة بغزة: وفاة و 270 إصابة جديدة بفيروس كورونا، و210 حالة تعافٍ

هكذا سيواصل ترامب العمل لصالح اسرائيل حتى لحظاته الاخيرة في البيت الابيض ..

عباس

إسرائيل تأمل بتأثير بايدن على إعادة التنسيق الأمني مع السلطة الفلسطينية

مرشحين

أبرز المرشحين لتولي المناصب الكبيرة في إدارة جو بايدن

20201108104743

شبكة مواصلات جديدة للاحتلال للربط بين المستوطنات تقطع أوصال الضفة