عقب مجيء بايدن إلى البيت الأبيض: "العدو رقم واحد" يتغير

وكالات

كشف محلل سياسي لوسائل إعلام روسية عواقب انتخابات الرئاسة الأمريكية على روسيا.

ورأى نيكولاي زلوبين، رئيس مركز الاهتمامات العالمية في واشنطن، في تصريحات صحفية أن المواجهة مع الصين لن تكون في بؤرة اهتمام واشنطن بعدما يتغير رئيس الولايات المتحدة الأمريكية.

وفي ظنه فإن موسكو ستصبح عدوا رقم واحد لواشنطن خلال حكم جو بايدن، حيث ستحل موسكو محل بكين التي طالما أعطت الولايات المتحدة الحروب التجارية معها أولوية قصوى.

وعقب وصول بايدن إلى البيت الأبيض يمكن أن يتنفس الصينيون الصعداء وفقا لتعبير المحلل السياسي، بينما يمكن أن تنتظر روسيا أن تضاعف الإدارة الأمريكية ضغطها عليها، سائرة على النهج الذي سار عليه بايدن حين تولى منصب نائب الرئيس الأمريكي.

ونبه الخبير السياسي إلى أن الولايات المتحدة فرضت حصة الأسد من "عقوباتها" على روسيا عندما عمل بايدن نائبا للرئيس الأمريكي. وهيهات أن يغير بايدن نهجه.

وفاز بايدن بالانتخابات الأمريكية، وفقا لما نشرته وسائل إعلام أمريكية قبل إعلان النتائج الرسمية.