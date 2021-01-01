  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

غضب بين الدروز.. خطة لتقليل أعدادهم في السجون

الإثنين 09 نوفمبر 2020 10:09 ص / بتوقيت القدس +2GMT
غضب بين الدروز.. خطة لتقليل أعدادهم في السجون



القدس المحتلة / سما /

قال موقع هيئة البث الإسرائيلية "كان"، اليوم الإثنين، إن الطائفة الدرزية غاضبة من إرشادات القبول للعمل في مصلحة السجون الإسرائيلية، بعد إلزام المتقدمين بالإشارة إلى الانتماءات الدينية والعرقية دون وجود خيار "درزي" وأيضا مكان الإقامة.

وقال أحد زعماء الطائفة الدرزية، موفق طريف، إن عدم وجود خيار "درزي" هدف إلى منع تجنيد الدروز.

وحذر طريف، كل من وزير القضاء الإسرائيلي أمير أوحانا، ونائب مفوض مصلحة السجون آشر فاكنين، من أن هذا تصرف غير لائق وأنه تلقى عشرات الاستفسارات حول هذا الموضوع.

بالإضافة إلى ذلك، يؤكد ضباط في مصلحة السجون أنهم تواجدوا في مناقشات قيل فيها: "هناك عدد كبير جدًا من الدروز في مصلحة السجون، ويجب تقليلهم".

وقال طريف "منذ متى مطلوب منا استيفاء معايير القومية والعرقية والإقامة؟" "لماذا في الجيش والشرطة غير مطالبين بالإجابة على هذه الأسئلة؟ منذ متى أصبح محل الإقامة معيارا للعمل في جهاز أمني أو هيئة عامة؟ ولماذا يهتمون بأي عرق أو دين أو أصل ينتمي المتقدم للوظيفة؟".

#الدروز #غضب #اسرائيل #السجون

الأكثر قراءة اليوم

مسلسل الهيبة الرد الجزء الرابع الحلقة 7 السابعة (شاهد) انتقام جبل

رابط نتائج الحركة الانتقالية 2021 في المغرب .. وزارة التربية الوطنية

تحليل إسرائيلي : الكلمات المفقودة في تهنئة الرئيس عباس لبايدن

الشرطة بغزة تصدر بياناُ حول ما جرى أمام مقر شركة "جوال" شمال غزة

صحيفة اسرائيلية: ما أسباب انتصار "جو النعسان" على منافسه الجمهوري؟

صحيفة عبرية: الرئيس عباس أبلغ بايدن استعداده للعودة للمفاوضات وهذا ما سيطلبه منه

وزارة التعليم بغزة توضح الية استئناف العملية التعليمية للمرحلة الابتدائية (1-6) في مدارس القطاع

الأخبار الرئيسية

وزارة الصحة بغزة: وفاة و 270 إصابة جديدة بفيروس كورونا، و210 حالة تعافٍ

هكذا سيواصل ترامب العمل لصالح اسرائيل حتى لحظاته الاخيرة في البيت الابيض ..

عباس

إسرائيل تأمل بتأثير بايدن على إعادة التنسيق الأمني مع السلطة الفلسطينية

مرشحين

أبرز المرشحين لتولي المناصب الكبيرة في إدارة جو بايدن

20201108104743

شبكة مواصلات جديدة للاحتلال للربط بين المستوطنات تقطع أوصال الضفة