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الاحتلال يعتقل 11 مواطنا من الضفة

الإثنين 09 نوفمبر 2020 10:08 ص / بتوقيت القدس +2GMT



الضفة المحتلة / سما /

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، 11 مواطنا من الضفة، بينهم، أشقاء، وأمين سر حركة "فتح" في بيت تعمر.

ففي بيت لحم، اعتقلت قوات الاحتلال أمين سر "فتح" في بيت تعمر شرق بيت لحم، مراد محمد جدال أبو محيميد (38 عاما)، والمواطن محمد هاشم أبو محيميد (42 عاما)، واستولت على مركبة الأخير الخاصة.

كما اعتقلت تلك القوات الأشقاء الثلاثة صلاح (29 عاما)، وفؤاد (28 عاما)، ومعتز (25 عاما) جمعة ابو محيميد، بعد أن داهمت منزل ذويهم في القرية، إضافة إلى المواطن محمد صلاح المساعيد من مخيم عايدة.

وفي طولكرم، اعتقلت قوات الاحتلال، الشاب عماد فهمي عمار (38 عاما)، من بلدة قفين شمال طولكرم، واستولت على هاتفه الشخصي، ومبلغا من المال.

وفي الخليل، اعتقلت قوات الاحتلال، أربعة شبان بينهم شقيقان، وهم: مصعب (28 عاما)، وصلاح نضال الزغير (29 عاما)، عقب دهم منزل ذويهما في حي مفرق المدارس بمدينة الخليل، كما اعتقلت الشابين مؤيد وليد عمرو (28 عاما) ومحمد يوسف شاهين (27عاما)، من دورا.

وفي السياق ذاته، نصبت قوات الاحتلال حواجزها العسكرية على مدخلي بلدتي سعير وحلحول، وعلى مدخلي مدينة الخليل الشمالي جورة بحلص والجنوبي الفحص، وأوقفت المركبات وفتشتها ودققت في بطاقات المواطنين.

#الاحتلال

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