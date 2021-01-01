  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

شيخ الأزهر يهدد وزير الخارجية الفرنسي: عليكم وقف مصطلح "الارهاب الاسلامي"

الإثنين 09 نوفمبر 2020 09:41 ص / بتوقيت القدس +2GMT
شيخ الأزهر يهدد وزير الخارجية الفرنسي: عليكم وقف مصطلح "الارهاب الاسلامي"



القاهرة /وكالات/

التقى الإمام الأكبر شيخ الأزهر، أحمد الطيب، وزير الخارجية الفرنسي، جان إيف لودريان، في مشيخة الأزهر، مساء الأحد.

وأفادت صحيفة "الشروق"، مساء الأحد، بأن زيارة لودريان شملت مساعِ للتهدئه، بعد موجة الغضب التي اجتاحت، العالمين، العربي والإسلامي، بسبب الرسومات المسيئة للرسول محمد.

وقال الإمام الطيب لوزير الخارجية الفرنسي:إذا كنتم تعتبرون أن الإساءة لنبينا محمد - صل الله عليه وسلم- حرية تعبير، فنحن نرفضها شكلا ومضمونا، وسوف نتتبع من يُسئ لنبينا الأكرم في المحاكم الدولية، حتى لو قضينا عمرنا كله نفعل ذلك الأمر فقط.

واستشهد أحمد الطيب بأن أوروبا مَدِينة للنبي محمد، وللدين الإسلامي، لما أدخله هذا الدين من نور للبشرية جمعاء.

وشدد شيخ الأزهر على رفض وصف الإرهاب بـ"الإسلامي"، مستطردا: "ليس لدينا وقت ولا رفاهية الدخول في مصطلحات لا شأن لنا بها، وعلى الجميع وقف هذا المصطلح فورا؛ لأنه يجرح مشاعر المسلمين في العالم، وهو مصطلح ينافي الحقيقة التي يعلمها الجميع".

سبق أن صرح الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، في وقت سابق تعقيبا، على مقتل معلم نشر رسوما مسيئة للنبي محمد على طلابه، "قتل مواطن، لأنه كان معلما ولأنه كان يُدرس التلاميذ حرية التعبير... هذا الهجوم ضمن إرهاب الإسلاميين. واستدرك ماكرون، "البلاد بأكملها تقف مع المعلمين، وهؤلاء الإرهابيون لن يقسموا فرنسا... الظلامية لن تنتصر"، مشيرا إلى أن بلاده لن تتخلى عن "الرسوم الكاريكاتورية" (المسيئة للإسلام والنبي محمد)".

#النبي محمد #الازهر #فرنسا #احمد الطيب

الأكثر قراءة اليوم

مسلسل الهيبة الرد الجزء الرابع الحلقة 7 السابعة (شاهد) انتقام جبل

تحليل إسرائيلي : الكلمات المفقودة في تهنئة الرئيس عباس لبايدن

رابط نتائج الحركة الانتقالية 2021 في المغرب .. وزارة التربية الوطنية

الشرطة بغزة تصدر بياناُ حول ما جرى أمام مقر شركة "جوال" شمال غزة

صحيفة اسرائيلية: ما أسباب انتصار "جو النعسان" على منافسه الجمهوري؟

صحيفة عبرية: الرئيس عباس أبلغ بايدن استعداده للعودة للمفاوضات وهذا ما سيطلبه منه

وزارة التعليم بغزة توضح الية استئناف العملية التعليمية للمرحلة الابتدائية (1-6) في مدارس القطاع

الأخبار الرئيسية

وزارة الصحة بغزة: وفاة و 270 إصابة جديدة بفيروس كورونا، و210 حالة تعافٍ

هكذا سيواصل ترامب العمل لصالح اسرائيل حتى لحظاته الاخيرة في البيت الابيض ..

عباس

إسرائيل تأمل بتأثير بايدن على إعادة التنسيق الأمني مع السلطة الفلسطينية

مرشحين

أبرز المرشحين لتولي المناصب الكبيرة في إدارة جو بايدن

20201108104743

شبكة مواصلات جديدة للاحتلال للربط بين المستوطنات تقطع أوصال الضفة