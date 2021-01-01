هكذا سيواصل ترامب العمل لصالح اسرائيل حتى لحظاته الاخيرة في البيت الابيض ..

القدس المحتلة / سما /

من المنتظر ان يصل وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو الأسبوع القادم الى إسرائيل في زيارة يناقش خلالها مع المسؤولين في إسرائيل العقوبات الجديدة التي تنوي الإدارة الامريكية الحالية فرضها على طهران خلال الفترة المتبقية من ولاية الرئيس ترامب.

وتأتي هذه التطورات في ظل الزيارة التي يقوم بها اليوت ابرامز المبعوث الأميركي الخاص بالشأن الإيراني، والذي التقى كبار المسؤولين الإسرائيليين.

وذكرت مصادر صحفية إسرائيلية أمس، أن إدارة ترامب، بالتنسيق مع إسرائيل ودول الخليج، ستروج لخطة بهدف فرض قائمة طويلة من العقوبات على إيران في الأسابيع التي ستسبق تنصيب جو بايدن لزعامة البيت الأبيض في العشرين من شهر يناير/ كانون الثاني المقبل.

وأشارت إلى أن هناك قلقاً لدى تل أبيب من أن إدارة بايدن ستعمل على إزالة الكثير من العقوبات التي فرضها ترامب على إيران منذ انسحابه من الاتفاق النووي.

وقال مصدر أميركي من إدارة الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب، اليوم الاثنين، إن ترامب سيواصل العمل لصالح إسرائيل طالما استمر في منصبه وسيستغل الفترة المقبلة لذلك.

ونقلت إذاعة كان العبرية عن المصدر قوله، لقد تم انتخابنا لمدة 4 سنوات، ونعتزم استغلال الوقت حتى اللحظة الأخيرة، لقد أتينا إلى العمل، ولدينا بعض الأشياء القليلة التي يجب أن نقوم بها مع إسرائيل، ولصالح إسرائيل، وسنواصل العمل كذلك.