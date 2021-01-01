  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

هكذا سيواصل ترامب العمل لصالح اسرائيل حتى لحظاته الاخيرة في البيت الابيض ..

الإثنين 09 نوفمبر 2020 09:37 ص / بتوقيت القدس +2GMT
هكذا سيواصل ترامب العمل لصالح اسرائيل حتى لحظاته الاخيرة في البيت الابيض ..



القدس المحتلة / سما /

من المنتظر ان يصل وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو الأسبوع القادم الى إسرائيل في زيارة يناقش خلالها مع المسؤولين في إسرائيل العقوبات الجديدة التي تنوي الإدارة الامريكية الحالية فرضها على طهران خلال الفترة المتبقية من ولاية الرئيس ترامب.

وتأتي هذه التطورات في ظل الزيارة التي يقوم بها اليوت ابرامز المبعوث الأميركي الخاص بالشأن الإيراني، والذي التقى كبار المسؤولين الإسرائيليين.

وذكرت مصادر صحفية إسرائيلية أمس، أن إدارة ترامب، بالتنسيق مع إسرائيل ودول الخليج، ستروج لخطة بهدف فرض قائمة طويلة من العقوبات على إيران في الأسابيع التي ستسبق تنصيب جو بايدن لزعامة البيت الأبيض في العشرين من شهر يناير/ كانون الثاني المقبل.

وأشارت إلى أن هناك قلقاً لدى تل أبيب من أن إدارة بايدن ستعمل على إزالة الكثير من العقوبات التي فرضها ترامب على إيران منذ انسحابه من الاتفاق النووي.

وقال مصدر أميركي من إدارة الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب، اليوم الاثنين، إن ترامب سيواصل العمل لصالح إسرائيل طالما استمر في منصبه وسيستغل الفترة المقبلة لذلك.

ونقلت إذاعة كان العبرية عن المصدر قوله، لقد تم انتخابنا لمدة 4 سنوات، ونعتزم استغلال الوقت حتى اللحظة الأخيرة، لقد أتينا إلى العمل، ولدينا بعض الأشياء القليلة التي يجب أن نقوم بها مع إسرائيل، ولصالح إسرائيل، وسنواصل العمل كذلك.

#ترامب #اسرائيل #جو بايدن #ايران #مصالح

الأكثر قراءة اليوم

مسلسل الهيبة الرد الجزء الرابع الحلقة 7 السابعة (شاهد) انتقام جبل

تحليل إسرائيلي : الكلمات المفقودة في تهنئة الرئيس عباس لبايدن

رابط نتائج الحركة الانتقالية 2021 في المغرب .. وزارة التربية الوطنية

صحيفة اسرائيلية: ما أسباب انتصار "جو النعسان" على منافسه الجمهوري؟

صحيفة عبرية: الرئيس عباس أبلغ بايدن استعداده للعودة للمفاوضات وهذا ما سيطلبه منه

«رفضت الزواج بجو بايدن 5 مرات».. من هي سيدة أمريكا الأولى الجديدة؟

وزارة التعليم بغزة توضح الية استئناف العملية التعليمية للمرحلة الابتدائية (1-6) في مدارس القطاع

الأخبار الرئيسية

عباس

إسرائيل تأمل بتأثير بايدن على إعادة التنسيق الأمني مع السلطة الفلسطينية

مرشحين

أبرز المرشحين لتولي المناصب الكبيرة في إدارة جو بايدن

20201108104743

شبكة مواصلات جديدة للاحتلال للربط بين المستوطنات تقطع أوصال الضفة

الشرطة بغزة تصدر بياناُ حول ما جرى أمام مقر شركة "جوال" شمال غزة

صحيفة اسرائيلية: ما أسباب انتصار "جو النعسان" على منافسه الجمهوري؟