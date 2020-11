بعد تعيينه رئيسا منتخبا.. بايدن يزور قبر من شجعه على خوض الانتخابات

عقب إعلان وسائل إعلام كبرى فوزه في الانتخابات، زار جو بايدن مقبرة دفن فيها نجله الراحل بو، وعدد من أفراد الأسرة.



ووصفت زيارة بايدن إلى قبر نجله، الذي توفي بعد معاناة من مرض السرطان عام 2015، بأنها لفتة إنسانية، وذلك لأن نجله كان قد شجعه على خوض غمار الانتخابات الرئاسية.

President-elect Joe Biden attended mass and visited the grave of his son Beau Biden in Wilmington, Delaware, the day after winning the U.S. election. https://t.co/gCFYTttbDL pic.twitter.com/OibtZokBzQ