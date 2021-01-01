رام الله / سما /

تناولت الصحف الفلسطينية الثلاث "الحياة الجديدة، الايام، القدس" الصادرة اليوم الإثنين، خبر تهنئة الرئيس محمود عباس، للرئيس الأميركي المنتخب جو بايدن.

كما أبرزت الصحف الثلاث الرسالة التي تلقاها الرئيس عباس، من الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، وتأكيده على مواصلة المشاورات لعقد مؤتمر دولي للسلام.

وفيما يلي أبرز عناوين هذه الصحف:

* "الحياة الجديدة":

- الرئيس يتلقى رسالة من غوتيريش حول دعوة دولة فلسطين لعقد مؤتمر دولي للسلام

- الرئيس يهنئ بايدن بفوزه بالانتخابات: نتطلع للعمل معا من أجل السلام والاستقرار بالمنطقة

- اشتية: الأونروا تعاني من الحرب المالية التي يواجهها الفلسطينيون

- أيمن عودة: التقدير العميق للرئيس أبو مازن لوقوفه الصلب والمكلف بوجه ترمب ونتنياهو

- "الجامعة العربية" ترحب باعتماد الأمم المتحدة 6 قرارات لصالح القضية الفلسطينية

- الخارجية: إعلان هام بشأن عودة المواطنين إلى أرض الوطن

- الاحتلال يطلق النار على مدرس ويصيبه في قدمه على مدخل مخيم الفوار

- "العمل يبدأ الآن".. بايدن ومستشاروه يبدأون وضع خطط الرئاسة

- 3 وفيات و 549 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" و 444 حالة تعافٍ

- وزير العدل: مواطن من بورين يرفع قضية أمام "بداية نابلس" على مستوطن اعتدى على منزله

- 52 وفاة و4519 إصابة جديدة بـ"كورونا" في الأردن

* "الأيام":

- بايدن المنتصر يتعهد بالسعي لرأب الصدع في أميركا وترمب المهزوم يقاوم دعوات لقبول نتائج الانتخابات

- عقوبات أميركية وشيكة ضد إيران لعرقلة عودة بايدن إلى الاتفاق النووي

- غوتيريس يؤكد للرئيس: نواصل المشاورات لعقد مؤتمر دولي للسلام

- وزير اسرائيلي يحذر من اتباع الإدارة الاميركية الجديدىة سياسة ضبابية

- إصابة مواطن برصاص الاحتلال قرب الفوار ومستوطنون يقتحمون باحات "الأقصى" مجددا

- وزير خارجية فرنسا يؤكد "الاحترام العميق للإسلام"

- "الجائحة": 3 وفيات و 549 إصابة جديدة

- "سانا": مقتل أربعة جنود أميركيين بانفجاز عبوة ناسفة شمال شرقي سورية

- اسرائيل: 4 وفيات و2084 إصابة جديدة بـ"كورونا"

- الأردن: 52 وفاة و4519 إصابة جديدة بـ"كورونا"

- مجهولون يعتدون على معرض لـ"جوال" شمال القطاع

* "القدس":

- الرئيس يهنئ بايدن: نتطلع للعمل معا من أجل السلام والاستقرار بالمنطقة

- إصابة معلم بنيران الاحتلال واعتقال 9 مواطنين ودهم عدة مناطق

- رسالة من غوتيريش للرئيس حول عقد مؤتمر السلام الدولي

- اشتية: تعزيز المنظومة التشريعية المشجعة للاستثمار أولوية في ظل المشهد الحالي

- 3 وفيات و 549 إصابة جديدة بكورونا

- غليك و221 مستوطنا يقتحمون المسجد الأقصى

- صب لبن: مخطط "السياحة الاستيطانية" يستهدف أكثر من 45 موقعا في القدس

- منذ بدء تفشي الوباء 2674 وفاة و319241 إصابة بكورونا في إسرائيل

- 1.260.747 وفاة وأكثر من 50.6 مليون إصابة بكورونا حول العالم

- "لقاح اكسفورد" المضاد لكورونا قد يكون جاهزا الشهر المقبل