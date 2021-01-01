الاحتلال يعتقل أربعة شبان بينهم شقيقان من الخليل

الخليل / سما /

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، أربعة شبان بينهم شقيقان من محافظة الخليل.

وأفاد مصادر اعلامية ، بأن قوات الاحتلال اعتقلت الشقيقين مصعب (28 عاما) وصلاح نضال الزغير (29 عاما)، عقب دهم منزل ذويهم في حي مفرق المدارس بمدينة الخليل.

وذكر شقيقهما مؤمن ، ان قوات الاحتلال فتشت منزل العائلة بطريقة همجية، مشيرا إلى أن شقيقه صلاح أسير سابق قد أفرج عنه قبل شهرين من سجون الاحتلال، بعد أن أمضى 15 شهرا في الأسر.

وذكرت مصادر أمنية ، بأن قوات الاحتلال اعتقلت الشابين مؤيد وليد عمرو (28 عاما) ومحمد يوسف شاهين (27عاما)، عقب دهم منزلي ذويهما وتفتيشهما في بلدة دورا جنوب غرب الخليل.

كما نصبت تلك القوات حواجزها العسكرية على مدخلي بلدتي سعير وحلحول، وعلى مدخلي مدينة الخليل الشمالي جورة بحلص والجنوبي الفحص، وعملت على إيقاف المركبات وتفتيشها والتدقيق في بطاقات المواطنين، ما تسبب في إعاقة تنقلهم.