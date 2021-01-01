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وزير الصحة الإسرائيلي يحذر من مغبة فقدان السيطرة على نسبة إصابات كورونا

الإثنين 09 نوفمبر 2020 09:05 ص / بتوقيت القدس +2GMT
وزير الصحة الإسرائيلي يحذر من مغبة فقدان السيطرة على نسبة إصابات كورونا



القدس المحتلة / سما /

حذر وزير الصحة الإسرائيلي بولي إدلشتاين، من مغبة فقدان السيطرة على نسبة الإصابات بفيروس كورونا في حال تم الأحد المقبل البدء في تطبيق المرحلة الثالثة من التسهيلات حتى ولو جزئيًا.

وتشمل المرحلة الثالثة، إعادة فتح المجمعات التجارية والأسواق والمحال التي تستقبل الجمهور، إضافة إلى عودة تلاميذ الصفوف الحادي عشر والثاني عشر إلى مقاعد الدراسة في إطار الإعداد لامتحانات "البجروت"، وفق هيئة البث الإسرائيلية العامة الناطقة بالعربية.

ووفقًا لبعض المصادر، فإن بنيامين نتنياهو يعمل على فرض حظر تجول ليلي، وأن مجلس الأمن القومي يدرس نجاعة هذا الإجراء.

وقالت مصادر مطلعة إن الهدف من هذا الإجراء، هو "الحد من حفلات الزفاف المقامة في المجتمع العربي والتي تشكل 'مصدرًا رئيسيًا لارتفاع نسب الإصابة'.."

ورجح المنسق العام لشؤون مكافحة كورونا روني غمزو، إرجاء موعد تطبيق الخطة لإدارة التعامل مع الوباء محليًا والمعروفة باسم "رمزور" إلى الثاني والعشرين من الشهر الحالي.

وأشار إلى أنه متفائل بالنسبة لاستئناف النشاط التعليمي في مؤسسات التعليم.

#وزير الصحة #اسرائيل #فيروس كورونا

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