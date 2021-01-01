شاهد: قناة العربية تنشر صورة الرئيس الأمريكي وتعنونها: “الكلاب تعود إلى البيت الأبيض”

وكالات

سجلت قناة العربية سقطة مهنية في غاية الخطورة، لنشرها عنوان قصة جاء فيه أن “الكلاب تعود إلى البيت الأبيض” مع صورة جو بايدن الرئيس الأمريكي المنتخب.

وعند القيام في البحث عن الموضوع والتقصي تم التأكد أنه حقيقي ولم يكن مفبركاً، أو مجرد صورة مزيفة.

بعد عمليات بحث مكثفة تم الوصول إلى رابط المادة، لكنها تظهر محذوفة، في معظم صفحاتها، في مواقع التواصل الاجتماعي. لكن بعد استخدام برامج خاصة للبحث والتوثيق، تم الوصول إلى رابط لصفحة “العربية مصر”، يبدو أنه الوحيد الذي لم يحذف الصورة.

وقامت إدارة المحطة بحذف معظم روابط الخبر من صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي، والمنصات المختلفة.

وتوحي القصة أنها تتحدث عن الكلاب وعودتها إلى مقر إقامة وعمل الرئيس الأمريكي، لكن نشر صورة جو بايدن مع العنوان كان أمراً مثيراً، وسقطة مهنية وأخلاقية.

ويبدو أن قناة العربية اضطرت بعد ردود الفعل السلبية التي تلقتها إلى حذف الخبر.

وانتقد عدد من المغردين والمتابعين هذه السقطة المهنية للعربية.