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إصابات كورونا تتجاوز 50 مليون حول العالم

الإثنين 09 نوفمبر 2020 07:54 ص / بتوقيت القدس +2GMT
إصابات كورونا تتجاوز 50 مليون حول العالم



وكالات

تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد حول العالم 50 مليون شخص، الأحد، بحسب ما رصدته إحصائيات جامعة جون هوبكنز.

وبلغ عدد الوفيات عالميا نتيجة الإصابة بكورونا مليون و253 ألفا و110 أشخاص، وكانت 20% من هذه الوفيات في الولايات المتحدة الأمريكية، حيث سجلت أكثر من 237 ألف حالة وفاة، ونحو 10 ملايين إصابة.



تأتي هذه الطفرة في عدد الإصابات مع اقتراب موسم العطلات حيث يفكر كثير من الناس فيما إذا كانوا سيسافرون ويحضرون التجمعات الداخلية مع الأصدقاء والأقارب، وهي المواقف التي يرتفع فيها خطر انتقال الفيروس، كما يقول خبراء الصحة العامة، وفقا لموقع صحيفة "نيويورك تايمز".

وسجلت الولايات المتحدة نحو المليون العاشر خلال الأيام العشرة الماضية في أعلى معدل إصابة منذ أن سجلت البلاد أول حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد في ولاية واشنطن قبل 293 يوما، بينما سجلت المليون التاسع في خلال أسبوعين، وهو ما يشير إلى سرعة انتشار المرض في البلاد، وفقا للصحيفة.

وأحصت الولايات المتحدة عددا قياسيا من الإصابات بكوفيد-19 بلغ 131420 حالة يوم السبت وسجلت أكثر من 100 ألف إصابة أربع مرات خلال الأيام السبعة الماضية .

وتوفي أكثر من 237 ألف أمريكي جراء كوفيد-19 منذ ظهور المرض الناجم عن فيروس كورونا لأول مرة في الصين أواخر العام الماضي.

ويشير تحليل إلى أن حالات الوفاة المسجلة في الولايات المتحدة ارتفعت أكثر من ألف حالة لليوم الخامس على التوالي يوم السبت، وهو اتجاه شوهد آخر مرة في منتصف أغسطس/آب، ومن المقرر أن تصل أعداد الوفيات إلى ما يقارب 256 ألف بحلول 21 نوفمبر/تشرين الثاني.

وتعهد يوم السبت الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن، الذي قضى معظم حملته الانتخابية في انتقاد أسلوب تعامل الرئيس دونالد ترامب مع الجائحة، بجعل التصدي للجائحة إحدى أهم أولوياته.

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