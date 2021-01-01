أول تعليق لزيدان على سقوط الريال المدوي أمام فالنسيا

وكالات

بدى مدرب ريال مدريد، الفرنسي زين الدين زيدان، استياءه من الخسارة القاسية التي تعرض لها فريقه أمام مضيفه فالنسيا 1-4، أمس الأحد، في الجولة التاسعة من الدوري الإسباني لكرة القدم.

وقال زيدان عقب المباراة في تصريحات نقلتها صحيفة "ماركا" الإسبانية: "بعدما سجلنا هدف التقدم، تراجعنا قليلا وغيرنا ديناميكيات ما كنا نفعله.. ومن الصعب فهم ما حدث".

وأضاف: "الندم على اختياراتي للتشكيلة الأساسية؟ كلهم لاعبون لريال مدريد، لذا اخترت هذه التشكيلة".

وأردف: "تقنية الفيديو؟ لن أنتقدها، فهي قرارات تحكيمية".



وحول أخطاء مدافعي فريقه، علق زيدان: "لا أعذار، انهار قريقنا بعد الهدف الأول الذي استقبلته شباكنا، رغم أننا لم نتراجع كما فعلنا من قبل".

واختتم: "لا أعتقد أن فالنسيا كان أفضل منا من الناحية التكتيكية.. لكنني أنا المذنب، لأنه كان علي أن أجد الحلول".

وبهذا الفوز، رفع فالنسيا رصيده إلى 11 نقطة، في المركز التاسع، بينما تجمد رصيد الريال عند 16 نقطة، في المركز الرابع، علما بأنه يملك في جعبته مباراة مؤجلة.