  1. الرئيسية
  2. أخبار الخليج

تركي الفيصل: بايدن يدرك مصالح بلاده في منطقتنا

الإثنين 09 نوفمبر 2020 07:01 ص / بتوقيت القدس +2GMT
تركي الفيصل: بايدن يدرك مصالح بلاده في منطقتنا



وكالات

أكد الأمير تركي الفيصل رئيس الاستخبارات العامة السعودية سابقا، أن الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن يدرك مصالح بلاده في المنطقة وأن الرياض تبقى أكبر شريك استراتيجي لواشنطن بالمنطقة.

وقال الفيصل في لقاء مع قناة "سكاي نيوز عربية"  إن بايدن "لا تغيب عنه مصالح أميركا في المنطقة بحكم معرفته فيها من خلال خبرته كعضو في مجلس الشيوخ الأمريكي، وكنائب للرئيس في عهد باراك أوباما".


وأشار السفير السعودي السابق في كل من لندن وواشنطن، إلى متانة العلاقات بين المملكة والولايات المتحدة على كافة الأصعدة، وذكر أن السعودية تعد أكبر شريك استراتيجي في المنطقة.

وأضاف الأمير السعودي أن علاقات التعاون المشترك على الصعيد الأمني وثيقة بين البلدين لمواجهة خطر الإرهاب، ما يشمل تبادل المعلومات، والقيام بعمليات مشتركة وغيرها من النشاطات التي واجهت خطر "القاعدة" و"داعش".

كما شدد تركي فيصل على متانة العلاقات الدبلوماسية بين المملكة وكافة الإدارات الأمريكية جمهورية كانت أو ديمقراطية، مشيرا إلى أنه رغم وجود صعود وهبوط في هذه العلاقات حسب تغير الأوضاع، ولكن العلاقات الاستراتيجية بقيت وثيقة بوجود المصالح المشتركة وأهمها إيجاد السلام والاستقرار في المنطقة، من خلال محاولة التوصل لسبل حل للقضية الفلسطينية، وغيرها من القضايا التي تعاني منها المنطقة وخاصة فيما يتعلق بالنشاط الإيراني

وفي وقت سابق، هنأ العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده محمد بن سلمان، جو بايدن بفوزه في انتخابات الرئاسة الأمريكية.

#الأمير تركي الفيصل #الاستخبارات السعودية #جو بايدن #الرياض #مجلس الشيوخ الأمريكي #باراك أوباما #الولايات المتحدة #داعش #السعودية #القضية الفلسطينية #النشاط الايراني #تنظيم القاعدة

الأكثر قراءة اليوم

مسلسل الهيبة الرد الجزء الرابع الحلقة 7 السابعة (شاهد) انتقام جبل

تحليل إسرائيلي : الكلمات المفقودة في تهنئة الرئيس عباس لبايدن

رابط نتائج الحركة الانتقالية 2021 في المغرب .. وزارة التربية الوطنية

صحيفة عبرية: الرئيس عباس أبلغ بايدن استعداده للعودة للمفاوضات وهذا ما سيطلبه منه

«رفضت الزواج بجو بايدن 5 مرات».. من هي سيدة أمريكا الأولى الجديدة؟

صحيفة اسرائيلية: ما أسباب انتصار "جو النعسان" على منافسه الجمهوري؟

4 أجزاء في الدجاج خطيرة ولا ينصح بأكلها

الأخبار الرئيسية

الشرطة بغزة تصدر بياناُ حول ما جرى أمام مقر شركة "جوال" شمال غزة

صحيفة اسرائيلية: ما أسباب انتصار "جو النعسان" على منافسه الجمهوري؟

موقع اسرائيلي: عقوبات أميركية وشيكة ضد إيران لعرقلة عودة بايدن إلى الاتفاق النووي

وزارة التعليم بغزة توضح الية استئناف العملية التعليمية للمرحلة الابتدائية (1-6) في مدارس القطاع

هآرتس: بايدن وتوقعات السلطة الفلسطينية من إدارته.. "حل الدولتين وعودة التنسيق الامني"