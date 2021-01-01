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11 قتيلاً في هجوم على موقع عسكري غربي بغداد

الإثنين 09 نوفمبر 2020 06:26 ص / بتوقيت القدس +2GMT
11 قتيلاً في هجوم على موقع عسكري غربي بغداد



وكالات

قُتل 11 شخصاً بينهم عناصر من قوّات الأمن العراقية مساء الأحد في هجوم شنّه تنظيم داعش على موقع عسكري عند المدخل الغربي لبغداد.


وقال مصدر أمني إن "تنظيم داعش هاجم برج المراقبة وقتل خمسة من الحشد (الشعبي) وستة أشخاص من المنطقة أتوا للمساعدة في صد الهجوم". وفقا لفرانس برس.

وأكد مصدر طبي هذه الحصيلة، مضيفا أن ثمانية جرحى نقلوا أيضا إلى أحد مستشفيات بغداد.

وقال المصدر الأمني إن الهجوم بدأ "بإطلاق قنابل يدوية على برج مراقبة للحشد العشائري من قبل عناصر من تنظيم داعش".

ولم تتبن أي جهة بشكل رسمي حتى الآن هذا الهجوم الليلي.

#بغداد #العراق #تنظيم داعش #فرانس برس

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