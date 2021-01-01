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حادث سير مثير للجدل بطلته فتاة خليجية (فيديو)

الإثنين 09 نوفمبر 2020 06:21 ص / بتوقيت القدس +2GMT
حادث سير مثير للجدل بطلته فتاة خليجية (فيديو)



وكالات

فتحت الأجهزة الأمنية السعودية تحقيقا للكشف عن ملابسات حادث سير كاد يودي بحياة فتاتين من جنسية خليجية بعد احتراق السيارة التي كانتا على متنها.

وذكرت صحيفة "سبق" أن الشرطة ستلجأ لكاميرات المراقبة في الفنادق المجاورة، التي وقع بجوارها الحادث، للعثور على تفاصيل ومعلومات عن المركبة التي فر قائدها من موقع الحادث.

وأظهر مقطع فيديو انتشر على شبكات التواصل الاجتماعي، سيارة تحترق في محافظة الخبر، في المنطقة الشرقية، وعلى متنها فتاة تصرخ وتطلب المساعدة لسحب حقيبتها من السيارة رغم خطورة الموقف. وسرعان ما هب شاب للاستجابة لنداء السيدة معرضا حياته للخطر في خطوة قرأها البعض شهامة ووصفها آخرون بالتهور.

وبحسب شهود عيان فإن المركبة تحمل لوحات سعودية وتابعة لإحدى شركات إيجار السيارات، كانت تقودها فتاة من جنسية خليجية، وبرفقتها فتاة أخرى من نفس الجنسية، وأنه بعد أن تجاوزت المركبة الإشارة وهي خضراء، قامت مركبة أخرى بقطع الإشارة في الاتجاه المعاكس، لتحاول الفتاة تفادي المركبة لتصطدم بإشارة المرور والرصيف، وهو ما نتج عنه تأثر الجزء المخصص للبنزين ما أدى إلى احتراقها.

وقال شهود عيان إن الفتاتين ضحية شخص متهور، قطع الإشارة وتسبب في ما حدث وفر هاربا.

#حادث سير #جنسية خليجية #صحيفة سبق #الأجهزة الأمنية السعودية #اشارة المرور #مواقع التواصل الاجتماعي

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