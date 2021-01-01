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حملة ترامب: كوشنر لم يطلب من الرئيس الاعتراف بالهزيمة في الانتخابات

الإثنين 09 نوفمبر 2020 06:09 ص / بتوقيت القدس +2GMT
حملة ترامب: كوشنر لم يطلب من الرئيس الاعتراف بالهزيمة في الانتخابات



وكالات

نفى جيسون ميلر ممثل حملة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب صحة التقارير الإعلامية التي زعمت أن كبير المستشارين الرئاسيين جاريد كوشنير، طلب من ترامب الاعتراف بهزيمته في الانتخابات.

وكتب ميلر على "تويتر": "هذه القصة ليست صحيحة. نظرا للنتائج الانتخابية غير المحددة في ولايات عديدة والمخالفات الخطيرة في التصويت والافتقار إلى الشفافية في ولايات أخرى، نصح جاريد الرئيس ترامب باللجوء إلى جميع سبل الانتصاف القانونية".

وكانت شبكة "سي إن إن" أفادت بأن كوشنر تواصل مع سيد البيت الأبيض ودعاه إلى الاعتراف بنتائج التصويت في انتخابات الرئاسة.

ونقلت "سي إن إن" يوم الأحد عن مصدرين مطلعين قولهما إن كوشنر "توجه إلى ترامب بالدعوة للاعتراف بنتائج الانتخابات"، دون تقديم مزيد من التفاصيل.

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