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فيديو.. فالنسيا يقسو على الريال في الدوري الإسباني

الإثنين 09 نوفمبر 2020 12:40 ص / بتوقيت القدس +2GMT
فيديو.. فالنسيا يقسو على الريال في الدوري الإسباني



وكالات / سما /

حقق فريق فالنسيا فوزاً كاسحا على ريال مدريد بأربعة أهداف مقابل هدف وحيد ، خلال اللقاء الذي جمع بينهما مساء اليوم على ملعب ميستايا، ضمن منافسات الدوري الإسباني.

وبهذه النتيجة، توقف رصيد ريال مدريد عند 16 نقطة، ليتراجع إلى المركز الرابع بجدول ترتيب الليجا الإسبانية، فيما رفع الخفافيش رصيدهم إلى 11 نقطة بالمركز الحادي عشر.

وسجل أهداف المباراة كريم بنزيما في الدقيقة 23 ، وسجل اهداف فريق فالنسيا كلاً من كارلوس سولير  في الدقيقة 32 ، وسجل فاران هدف بالخطأ في مرماه في الدقيقة 45 .

وفي الشوط الثاني، احتسب حكم المباراة ركلة جزاء لصالح فالنسيا بعد عرقلة لماكسيميليانو جوميز لاعب فالنسيا داخل منطقة الجزاء من طرف مارسيلو، وتولى كارلوس سولير مهمة تسجيلها بنجاح.

وسجل الهدف الاخير لفالنسيا من ركلة جزاء نتيجة ارتطام الكرة بيد سيرخو راموس في الدقيقة 62 ليتولى مجدداً تنفيذها كارلوس سولير ليسجل رابع الأهداف .

#الدوري الإسباني #ريال مدريد #فالنسيا

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