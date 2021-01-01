  1. الرئيسية
  2. الرياضة

شاهد .. ليفربول يتعادل مع السيتي في البريميرليج

الإثنين 09 نوفمبر 2020 12:08 ص / بتوقيت القدس +2GMT
شاهد .. ليفربول يتعادل مع السيتي في البريميرليج



وكالات / سما /

أقيمت يوم الأحد، مباراة فريقي ليفربول ومانشستر سيتي، في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، موسم (2020 / 2021).

هدف ليفربول جاء في الدقيقة 12 عن طريق محمد صلاح من ضربة جزاء تحصل عليها زميله ساديو ماني، حيث سدد الفرعون المصري الكرة بقوة مسكنًا إياها شباك إديرسون حارس السيتي.

وجاء هدف مانشستر سيتي في الدقيقة 31، عن طريق البرازيلي جابريال خيسوس، بعدما خدع مدافعي ليفربول وسدد الكرة في شباك أليسون، معلنًا عن هدف التعادل.

وأضاع كيفن دي بروين ركلة جزاء لفريقه مانشستر سيتي، في الدقيقة 41، بعد لمس جوميز مدافع الريدز الكرة بيده، لكن دي بروين سدد الضربة الجزائية خارج المرمى تمامًا، لتظل النتيجة تعادل الفريقين 1-1.

وفي الشوط الثاني، لم يسدد أي من الفريقين كرات على مرمى بعضهما البعض، وكان الحدث الأهم هو إصابة أرنولد لاعب ليفربول في الدقيقة 61 وخروجه من أرضية الملعب.

وبتلك النتيجة، ارتفع رصيد ليفربول للنقطة 17 في المركز الثالث، ورصيد مانشستر سيتي للنقطة 12 في المركز الحادي عشر.

#ليفربول #مانشستر سيتي #الدوري الإنجليزي #البريميرليج

الأكثر قراءة اليوم

تحليل إسرائيلي : الكلمات المفقودة في تهنئة الرئيس عباس لبايدن

صحيفة عبرية: الرئيس عباس أبلغ بايدن استعداده للعودة للمفاوضات وهذا ما سيطلبه منه

«رفضت الزواج بجو بايدن 5 مرات».. من هي سيدة أمريكا الأولى الجديدة؟

رابط نتائج الحركة الانتقالية 2021 في المغرب .. وزارة التربية الوطنية

مسلسل عروس بيروت الجزء الثاني الحلقة 21 الحادية والعشرون .. شاهد الآن

4 أجزاء في الدجاج خطيرة ولا ينصح بأكلها

صحيفة تكشف عن أول قرارات بايدن بعد توليه الرئاسة الأمريكية

الأخبار الرئيسية

الشرطة بغزة تصدر بياناُ حول ما جرى أمام مقر شركة "جوال" شمال غزة

صحيفة اسرائيلية: ما أسباب انتصار "جو النعسان" على منافسه الجمهوري؟

موقع اسرائيلي: عقوبات أميركية وشيكة ضد إيران لعرقلة عودة بايدن إلى الاتفاق النووي

وزارة التعليم بغزة توضح الية استئناف العملية التعليمية للمرحلة الابتدائية (1-6) في مدارس القطاع

هآرتس: بايدن وتوقعات السلطة الفلسطينية من إدارته.. "حل الدولتين وعودة التنسيق الامني"